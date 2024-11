Non cambia nulla ai vertici della classifica, resta in scia l'Urbania che si riscatta nel derby con l'Urbino

ANCONA – La classifica di Eccellenza non cambia ai piani alti, ma si allunga. Prove di forza per le battistrada Montecchio Gallo e Chiesanuova. Non sbaglia la Maceratese. L’Urbania resta in scia aggiudicandosi il derby, sentitissimo, con l’Urbino.

Al Chiesanuova basta una frazione per aggiudicarsi il big match con l’Osimana. I biancorossi volano sul 3-0 nel primo tempo, poi amministrano nella ripresa. Doppietta per Sbarbati, in mezzo la rete del solito capitan Mongiello. Il Montecchio Gallo regola all’inglese la matricola Portuali Dorica. Ci pensano Dominici e Gurini a non far rimpiangere gli assenti. La Maceratese però resta in agguato: i biancorossi vincono il derby col Montefano 2-0, grazie ai sigilli di Ruani e Cirulli. La Rata resta a -1 dal tandem di testa Chiesanuova-Montecchio Gallo.

L’Urbania si prende il derby e sale al quarto posto. I durantini piegano l’Urbino 2-0, a segno Sarli e Rivi. La formazione di mister Simone Lilli conferma così il -4 dalla vetta. Muove la classifica il Matelica, quinto, con un pirotecnico 2-2 sul campo del Montegranaro. Jallow e Tonuzi ribaltano il momentaneo vantaggio di Iori, poi ci pensa Frulla a dividere la posta in palio. Prosegue il momento d’oro del Tolentino, i cremisi passano 3-1 in casa dell’Alma Juventus Fano. Il fanalino resta inchiodato a due soli punti. Moscati, Lovotti e Cicconetti fanno esultare il Tolentino, ai granata non basta Cheke-Yacouba. Blitz, anche, per il Fabriano Cerreto: 1-3 ai danni del Monturano, griffato Proietti Zolla (doppietta) e Peluso. I gialloblu erano passati in vantaggio con Altobello. Pari a reti bianche tra Atletico Mariner e Sangiustese VP.