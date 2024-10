Calcio a 5, Serie A: debutto amaro per l’Italservice Pesaro nella capitale

ROMA – L’Italservice Pesaro cade in casa della Roma 1927 Futsal. Nonostante una gara gagliarda e il doppio vantaggio iniziale, i biancorossi vengono rimontati dai capitolini. Debutto amaro per mister Davide Bargnesi, che torna nelle Marche a mani vuote ma con alcuni spunti positivi.

I padroni di casa, tra i candidati principali alla vittoria dello scudetto, devono rinunciare a Fortino e al grande ex Marcelinho, rispettivamente capocannoniere e vicecapocannoniere in carica della Serie A, entrambi squalificati. L’Italservice schiera subito tanti volti nuovi e scappa sul 2-0 prestissimo, con Galliani e Gomez, di rapina. Il capitano della Roma, Dimas, si prende la squadra sulle spalle e con due grandi giocate ristabilisce la parità, prima da piazzato e poi mettendosi in proprio. L’Italservice non sfigura, recrimina per un palo di Oitomeia in avvio, ma nel finale di primo tempo arriva lo sliding doors decisivo: l’estremo difensore ospite Ricordi viene espulso dopo un tocco con la mano fuori area, la Roma ne approfitta e mette la freccia con Murilo, per poi bissare con Biscossi a ridosso della sirena. Al riposo è 4-2.

La ripresa è spezzettata, i ritmi calano. Pesaro ci crede, Gastaldo accorcia le distanze sul 4-3. Serve poi un super Ducci per neutralizzare Oitomeia. A quattro giri di lancette dalla fine, Bargnesi si gioca la carta del power-play: mossa azzeccata, ma la palla non entra. Barichello centra il palo, Oitomeia (ri) sbatte su Ducci. Ci provano anche Wittig e Tonidandel durante l’assedio, ma l’epilogo non cambia. Ercolessi, a 4″ dal termine, chiude i conti definitivamente siglando il 5-3.

L’Italservice cercherà riscatto venerdì prossimo, 25 ottobre, quando accoglierà la L84 di Torino degli ex Cuzzolino, Schiochet e Fortini al PalaMegabox di Pesaro.

I RISULTATI DEGLI ANTICIPI – Roma-Italservice Pesaro 5-3, L84-Benevento 1-0, Meta Catania-Came Treviso 4-2, Napoli-Cosenza 6-0, Avellino-Genzano 1-3.

LE GARE DEL SABATO – Active Network-Feldi Eboli, Pomezia-Manfredonia, Petrarca-Consilina.

Tabellino di ROMA 1927 – ITALSERVICE PESARO: 5-3 (4-2 p.t.)

ROMA 1927: Anzini, Ercolessi, Isgrò, Murilo, Ducci, Borolo, Avellino, Di Eugenio, Biscossi, Cutruneo, Dimas, Ceccarelli. All. D’Orto.

ITALSERVICE PESARO: Ricordi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Wittig, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Barichello, Saponara, Oitomeia, Manservigi. All. Bargnesi.

ARBITRI: Dimundo di Molfetta, Voltarel di Treviso. CRONO: Paverani di Roma 2.

RETI: 6’32’’ Galliani, 7’42’’Gomez, 8’57’’ Dimas, 9’32 Dimas, 17’46’’ Murilo, 19’15’’ Biscossi, 33’20’’ Gastaldo, 39’56’’ Ercolessi.