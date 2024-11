Senigallia, ancora guasto l’ascensore al teatro La Fenice

Tuona il consigliere di Forza Italia Luigi Rebecchini: «Dopo sette mesi, la situazione non è stata risolta, come è possibile?»

SENIGALLIA – Possibile che in sette mesi e più non sia stato possibile risolvere il problema legato all’ascensore del teatro La Fenice di Senigallia? Se lo chiede Luigi Rebecchini, consigliere comunale di Forza Italia che, con una interrogazione scritta a risposta scritta lo domanda anche all’assessore alla cultura Riccardo Pizzi, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni circa il non funzionamento del dispositivo elevatore.

«Diverse segnalazioni in relazione al perdurare di un grave disagio presso il teatro La Fenice in occasione di eventi e rappresentazioni teatrali. In particolare risulta che l’ascensore della struttura sia da mesi fuori servizio. In particolare, risulta che sia a marzo 2024 sia lo scorso 31 ottobre, in occasione della riapertura della stagione, l’ascensore risultava non funzionante».

Non solo un problema per molti cittadini e utenti, ma soprattutto un «gravissimo disagio per anziani, disabili e soggetti con difficoltà motorie (anche abbonati) che sono costretti o a rinunciare a presenziare alle rappresentazioni o a raggiungere, con estrema fatica, la sala» commenta Rebecchini.

Nasce da qui la volontà di «sapere come sia possibile che, per oltre sette mesi, non si sia riusciti a sistemare i problemi dell’ascensore. Chiedo di sapere inoltre se è intenzione di questa amministrazione provvedere immediatamente al ripristino del servizio. La cultura deve essere sempre a disposizione di tutti».