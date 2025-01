PESARO – Turismo, dopo l’anno Capitale gli operatori chiedono di insistere e investire sul comparto. Marco Filippetti, presidente Associazione Pesarese Albergatori sottolinea: «Se l’amministrazione comunale crede nel turismo deve rafforzare il percorso intrapreso nell’anno della Capitale della Cultura: guai a considerarla una parentesi ormai chiusa.

Il risultato di Pesaro2024 a mio avviso è stato quello di aver fatto conoscere la nostra città in tutta Italia. Un’ottima vetrina per veicolare il nome e l’immagine di Pesaro in tutto il Paese grazie alla cultura. Ma il turismo non è solo quello di tipo culturale infatti il turismo è formato da più segmenti: culturale, balneare, convegnistico, enogastronomico, sportivo e quello del relax per scappare dalla frenesia della vita quotidiana. L’obiettivo e il segmento sul quale dobbiamo ad oggi maggiormente concentrarci è quello di tipo congressuale e convegnistico perché abbiamo due contenitori eccezionali che non hanno eguali nel Centro Italia: l’Auditorium Scavolini e la Vitrifrigo Arena che possono garantire a Pesaro un indotto economico per tutto l’anno. Si tratta di due segmenti che potrebbero rendere Pesaro una città appetibile dal punto di vista turistico 365 giorni all’anno. A trarne beneficio sarebbero non solo gli alberghi ma anche i ristoranti, le attività commerciali e quelle artigianali: Insomma, tutta la comunità».

L’idea è chiara ma mancano dei tasselli. «Per far sì che questo si realizzi e che dunque Pesaro diventi una città davvero turistica ed attrattiva (non solo per il periodo estivo/balneare) serve uno scatto in avanti dell’amministrazione comunale. Non possiamo più permetterci di continuare a lavorare solo nei 3 mesi della stagione estiva, tra l’altro sempre più soggetta alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici e ai costi fissi non più sostenibili per solo 3 mesi di stagione. Siamo destinati a ‘morire’ se continuiamo così. Dobbiamo cambiare pelle, sia a livello commerciale che di comunicazione.

Come albergatori investiamo già tutti gli anni in marketing e comunicazione per cercare di vendere il nostro territorio e portare turisti qui a Pesaro. Siamo quindi pronti a collaborare e a lavorare mettendo insieme le forze e le idee per fare in modo che Pesaro diventi una destinazione turistica che non abbia nulla da invidiare ad altre località importanti Italiane ed estere. Dobbiamo iniziare a promuovere in Italia e all’estero la nostra destinazione con un team manageriale importante che sia capace di parlare ad un pubblico che sta’ profondamente cambiando nel corso degli anni».

Filippetti chiude: «Il Comune e gli altri soggetti pubblici, devono metterci risorse e competenze. Competenze per garantire una gestione manageriale del settore turistico, capace di programmare attività e pianificare una promozione ed una comunicazione efficace. Attività che andranno fatte dopo aver individuato i target turistici su cui la nostra città deve puntare. Risorse per promuovere e comunicare la destinazione “Pesaro” per renderla una destinazione sempre più di qualità elevata.

Se l’amministrazione ci crede lo faranno anche tutti gli altri attori coinvolti. Intanto alcuni albergatori lo hanno già fatto, vedi alcuni progetti di riqualificazione delle strutture ricettive. Penso che se l’amministrazione instaurasse una strategia futura chiara concentrandosi sul settore turistico del nostro territorio ci sarebbero anche imprenditori e gruppi esteri pronti ad investire sulla città per riqualificarla e per fornire un servizio sempre migliore ai visitatori. L’analisi dei dati è fondamentale per il settore turistico, non si può più prescindere dal non analizzare i dati reali per capire a che punto siamo e dove vogliamo andare: strumenti e software di analisi dati e team importante, sono gli strumenti per capire che strategia intraprendere i prossimi anni ed è questo che deve fare l’amministrazione supportata da imprenditori del settore. Se le amministrazioni pubbliche sapranno intraprendere questa strada gli imprenditori saranno al loro fianco altrimenti il rischio è che aumenti il numero di strutture chiuse con una conseguente riduzione della capacità ricettiva della città. E questo sarebbe un danno enorme per tutto il territorio e per la città stessa».