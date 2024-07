San Lorenzo in Campo, lutto cittadino per i funerali di Alessio, morto in moto a 25 anni 

SAN LORENZO IN CAMPO – Lutto cittadino per l’addio ad Alessio Diamantini, il 25enne che ha perso la vita sabato pomeriggio 6 luglio in un incidente in moto tra i comuni di Trecastelli e Mondolfo. Domani pomeriggio 10 luglio, per i funerali del giovane, tutto il paese si fermerà in segno di lutto e di vicinanza alla famiglia, duramente colpita dalla tragedia.

Alessio viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Fano, ha urtato una Focus che stava effettuando una manovra di svolta a sinistra. Il ragazzo, scaraventato sull’asfalto, è morto sul colpo. Ieri è stata eseguita l’ispezione cadaverica, poi il Pm ha concesso il nullaosta per la sepoltura.

I funerali di Alessio saranno celebrati domani pomeriggio (mercoledì 10 luglio) alle ore 15,30 nell’Abbazia benedettina. Il sindaco Davide Dellonti ha proclamato il lutto cittadino, per mostrare la solidarietà della comunità di San Lorenzo in Campo ai genitori Stefania e Sergio, ai fratelli Riccardo e Ilaria e alla fidanzata Matilde. In passato Alessio aveva fatto parte della Pro loco giovani del paese, sempre a disposizione degli altri per l’organizzazione di iniziative e per la promozione del territorio.

Oggi la comunità lo abbraccia idealmente per l’ultimo, commosso saluto.