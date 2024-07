Trecastelli: tragico incidente con la moto, Alessio perde la vita a 25 anni

TRECASTELLI – Un’altra croce da piantare sulla strada per un’altra giovane vittima. Un altro tragico incidente stradale, ieri lungo via Pergolese, al confine tra i comuni di Trecastelli e Mondolfo, ha perso la vita un ragazzo di 25 anni che viaggiava in sella alla sua moto. La vittima è Alessio Diamantini, residente a San Lorenzo in Campo. Per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare, nonostante la tempestività dei soccorsi. E’ la terza giovanissima vittima della strada che la comunità piange dopo Diego Mencaroni 18 anni e Davide Paolini, 24. Secondo la ricostruzione della dinamica, curata dai Carabinieri della Compagnia di Fano, sembra che Alessio stesse viaggiando lungo via Pergolese, strada di confine tra Ponte Rio di Trecastelli e Ponte Rio di Mondolfo, erano circa le 16.30 di ieri. All’altezza di via Angelico Beato, la sua moto si è scontrata – per cause in corso di accertamento – con una Ford Focus condotta da un uomo di 45 anni di Mondolfo, rimasto illeso. In seguito all’urto, il 25enne è stato sbalzato dalla moto rovinando sull’asfalto. E’ morto sul colpo. Inutili tutti i disperati tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha aperto un fascicolo in Procura come atto dovuto per accertare alcuni aspetti di questa tragedia.

Chi era Alessio

Alessio Diamantini, ex studente dell’Itis Merloni di Fabriano, lavorava come impiegato in un’azienda di San Lorenzo in Campo, comune dove abitava. Un ragazzo pieno di sogni e di buona volontà, che aveva messo a disposizione il suo tempo per la comunità prestando servizio alla Pro loco. Lascia nel dolore la mamma Stefania, il babbo Sergio, i fratelli Riccardo e Ilaria, tantissimi amici. I funerali non sono stati ancora fissati.

Una bella immagine di Alessio Diamantini

La lunga scia di sangue.

Quello di ieri (6 luglio) è il terzo tragico incidente stradale in cui perde la vita un giovane in sella alle due ruote. Il terzo in appena un mese. Un dato sconvolgente, come sconvolgente è il dolore che sta provando questa famiglia adesso, unita allo stesso tragico destino ai familiari di Diego Mencaroni, 18 anni di Senigallia (sbalzato dallo scooter e trovato esanime a terra alla Cesanella sabato 8 giugno, morto dopo due giorni di agonia) e quelli di Davide Paolini, 24 anni di Arcevia (vittima di un incidente in moto sabato 16 giugno).