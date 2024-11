Pesaro, variazioni al bilancio da 3,3 milioni. Nuove opere, cultura e manutenzioni

PESARO – Manutenzioni e nuove opere: è il binomio che la nuova amministrazione intende perseguire per il futuro della città. La variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 – da 2 milioni e 100mila euro – e quella al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 – da 1 milione e 200mila euro – rappresentano in pieno la strategia di indirizzo riportata dal sindaco di Pesaro Andrea Biancani e dall’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi, durante l’odierna seduta del Consiglio comunale, nella quale sono state presentate le due variazioni e le rispettive voci di spesa e investimenti.

«Questa variazione di Bilancio rappresenta a pieno le priorità dei lavori legati alle manutenzioni che ci eravamo dati: sociale, scuola, impianti sportivi ed edifici pubblici», hanno sottolineato il sindaco Biancani e l’assessore Pozzi. I “Lavori di ristrutturazione con ampliamento dell’elementare in via Fabbri a Monteciccardo”,con i 107.520 euro di nuovi contributi, portano a 767.520 euro l’importo complessivo di risorse investite «e sono importanti – aggiunge Biancani – anche per mostrare vicinanza ai nostri borghi. Riqualificarli significa invitare le persone ad utilizzare quegli spazi ed incentivare la vitalità di tutto il territorio, anche quello più lontano dal centro della città, a prescindere dalla denatalità che è sotto gli occhi di tutti. La speranza è di riportare la famiglia a vivere in questi territori».

Poi, un passaggio sui lavori di straordinaria manutenzione riferiti alla copertura della chiesa di Sant’Ubaldo, con un investimento di 160mila euro di risorse comunali. Quello che è sempre stato visto come un “retro” del Comune ora riacquisterà dignità, senza scordarsi che «l’impalcatura presente attualmente sulla struttura ha un costo non irrilevante per il Comune e siamo sulla via della razionalizzazione e dell’efficientamento, con l’intento di ridurre il più possibile gli affitti che attualmente paghiamo. Noi adesso partiamo – ricorda Biancani – da 3.3milioni di euro di tagli legati al rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici; il rinnovo dei contratti per le cooperative; e i tagli approvati a luglio dal Governo che spero non vengano confermati nell’ultima manovra finanziaria. Questo ci sta costringendo a ridurre tutte le spese», tra cui anche quelle delle impalcature sugli edifici comunali.

La manutenzione della chiesa di Sant’Ubaldo porterà con sé tre priorità: la riqualificazione di una zona diventata di passaggio per i senza tetto, il recupero di una struttura storica importantissima per la città e la razionalizzazione dell’affitto riferito all’attuale impalcatura.



Ad illustrare la variazione del Piano Opere Pubbliche è stato l’assessore Pozzi: «Quello del Comune di Pesaro è un Piano triennale delle opere che raggiunge oggi con questa variazione (da 1,2 milioni), la cifra record per la città di 159milioni di euro di cantieri. Con quest’ultimo intervento torniamo a dare risposte in ambito sociale, educativo e di cura della città».

Per il settore “sociale” si contano oltre 1,3 milioni di euro di interventi ottenuti grazie ai bandi PNRR sociale per riqualificare due immobili – l’ex caserma Polfer e l’immobile di largo Ascoli Piceno – e migliorare delle strutture dedicate ad accogliere i più fragili» sottolinea l’assessore Pozzi. Sarà così per la “Stazione di posta- centro servizi per il contrasto alla povertà”, un luogo di accoglienza e mensa sociale «che realizzeremo nell’area della stazione ferroviaria”, per un importo complessivo dell’opera, in relazione ai maggiori costi rilevati in sede progetto esecutivo, di 969.170€ (progetto finanziato dal PNRR Sociale). Offrirà servizi integrati e un’accoglienza breve notturna alle persone senza fissa dimora». Ulteriori risorse, «anche in questo caso necessarie a causa dell’aumento dei costi dei materiali» andranno anche all’immobile in largo Ascoli Piceno «che destineremo – dopo l’intervento di riqualificazione che oggi sale a 374.450€ – ad abitazioni dotate di adattamento spazi, domotica e assistenza a distanza che saranno destinate a persone con disabilità grazie ai fondi del PNRR sociale intercettati».



Importanti le voci dedicate alle manutenzioni nella variazione di Bilancio, sia nella sua parte corrente che in quella degli investimenti (2,1milioni): «Sono presenti 200mila euro, di cui 160mila euro riferiti agli impianti sportivi e palestre comunali; altri 20mila euro per la manutenzione dei fabbricati comunali riferiti al centro civico di Borgo Santa Maria e alla Biblioteca e centro civico delle 5 Torri; 20mila euro vengono destinati per le piccole manutenzioni nelle scuole elementari della città – elencano Biancani e l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora -. Tra le voci più consistenti troviamo anche 570mila euro di interventi per il verde; 240mila euro per ulteriori lavori all’Osservatorio Valerio; 50milaper i lavori di manutenzione del campo da basket di via Togliatti (PNRR 3); 55mila euro per il completamento dell’edificio in strada Ghetto di Roncaglia; 30mila euro per migliorare l’accessibilità della scuola di via Rigoni, nel lato di strada in via Lucio Accio che sarà utile a decongestionare il traffico». Infine, «70mila euro sono dedicati alle mostre dei Maestri Giuliano Vangi, Oscar Piattella, Bruno Bruni e Renato Bertini che verranno inaugurate durante le festività natalizie. Un’azione importante che vede, ancora una volta, l’amministrazione vicina a tutta la sfera culturale della città», conclude Biancani.