Pesaro, presto il nuovo palco in piazza del Popolo e contenuti inediti per la Biosfera

PESARO – Nuovo palco in piazza del Popolo. Sarà la ½ Notte Bianca dei Bambini, il 30 agosto, ad “inaugurare” simbolicamente il nuovo assetto della piazza, che si rinnova con allestimenti pensati ah hoc per ospitare le iniziative di Pesaro 2024.

La vecchia Alusfera, troppo ingombrante, è stata smontata nelle scorse settimane dopo vari eventi.

«Un palco eventi che ci accompagnerà per l’ultima parte dell’estate e in autunno, che per la prima volta sarà posizionato vicino al palazzo delle Poste e guarderà alla facciata del Comune – spiegano il sindaco Andrea Biancani e il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini, che danno appuntamento al pubblico venerdì alle 19.30 per presentare alla città il nuovo “teatro” a cielo aperto, sotto le stelle – con una platea in grado di ospitare al momento circa 200 persone, che abbraccia la fontana e valorizza la Biosfera, l’installazione artistica e tecnologica realizzata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti per Pesaro 2024, che si arricchirà con una nuova programmazione».

Contenuti inediti e interattivi, che verranno presentati ai cittadini e turisti durante una serata dedicata al simbolo della Capitale italiana della cultura 2024: «Vi aspettiamo mercoledì 4 settembre, alle 21, in piazza del Popolo, per scoprirli insieme. Sarà un bel momento di festa per tutta la città», concludono.