Pesaro, palestra di via Lamarmora. Valdinocci: «Cantiere fermo, che sta succedendo?»

PESARO – Lavori alla palestra di via Lamarmora, tutti i dubbi del consigliere di Quartiere Fdi Marcello Valdinocci. «Qualcuno passando davanti mi domanda, come mai i lavori della palestra a fianco della nuova scuola Brancati non vanno avanti? Ed in effetti andando a vedere tutto è fermo. I lavori erano iniziati e da qualche mese ormai nel cantiere non si vede più nessuno, la struttura completamente in legno lasciata senza alcuna protezione dalle intemperie che la potrebbero danneggiare essendo legname da come sembra non impregnato».

Il primo annuncio relativo agli espropri propedeutici all’inizio dei lavori risale al 2021. Poi l’ex sindaco Ricci confermava la fine del cantiere entro primavera 2024. Si tratta di un edificio sportivo che andrà a completare il polo scolastico di Pantano. La struttura lignea costituisce lo scheletro della palestra; opere previste dall’intervento da 3,2 milioni di euro che regalerà all’istituto Olivieri e al Quartiere 12, un nuovo impianto sportivo al servizio della città.

Valdinocci si chiede: «Cos’è successo? Sembra che le aziende coinvolte siano sparite, chiedendo in giro nessuno sa niente. Ho chiesto al Consiglio di quartiere se qualcuno sapesse, nessuna risposta è arrivata.

Sentendo il parlottio sembra che qualcuno delle aziende coinvolte nella costruzione abbia avuto dei problemi, ma è possibile che un cantiere per la costruzione di una così importante opera si ferma per questo sentito motivo? Quale è la vera motivazione? O ci ritroviamo davanti ad un’altra opera ferma come si vede spesso a Pesaro».