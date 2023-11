Pesaro, palestra di via Lamarmora, Ricci: «Il campus scolastico green verrà completato entro maggio 2024» 

PESARO – Proseguono i lavori di realizzazione della palestra che andrà a completare il polo scolastico di via Lamarmora.

«Un intervento del valore di 3,2 milione di euro – spiega il sindaco Matteo Ricci, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nel cantiere – che verrà completato entro la fine di maggio 2024. Sarà un nuovo impianto sportivo (certificato CONI per le competizioni agonistiche ndr) a servizio della città. Un progetto all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità, che prevede anche la realizzazione di un parcheggio a raso e che affiancherà la scuola più green d’Europa, completando un campus strategico per la città. È un intervento decisivo sia per le attività scolastiche sia per quelle extrascolastiche del territorio che conferma sempre più Pesaro quale città dello sport», ha concluso.

«Prevede circa 200 posti a sedere e anche la realizzazione di un parcheggio a raso al servizio dei plessi e della cittadinanza. È un intervento decisivo sia per le attività scolastiche sia per quelle extrascolastiche del territorio che conferma sempre più Pesaro quale città dello sport».

La superficie complessiva prevista dall’intervento è di circa 1.400 mq ed è composta da un’area di gioco e per il pubblico; da servizi per gli utenti e per il personale; da un camminamento coperto fino all’ingresso principale e a quelli secondari; da un altro collegamento coperto che condurrà sino alla scuola Olivieri.