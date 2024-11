Pesaro, sarà un Natale diverso: niente casette in piazza e pista in sintetico. Tutte le novità

PESARO – Sarà un Natale senza pista di ghiaccio e casette in piazza, ma il Comune pensa comunque a un evento “magico”. Passa in Consiglio, con 20 sì (9 i consiglieri contrari) la “Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026” e applicazione quote dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2023. A presentarla, l’assessore Riccardo Pozzi, che ha detto: «Questa variazione precede l’assestamento di bilancio che discuteremo a fine novembre. È resa possibile da un buon andamento delle entrate tributarie del Comune a conferma della fedeltà fiscale dei pesaresi. Fedeltà che ci permette di compiere alcune scelte in corso di bilancio». Con questa delibera, le scelte dell’Amministrazione si concentrano «nell’investire sulle attività e proposte legate alle festività natalizie». L’assessore parla, «con convinzione», di investimenti: «Andremo a destinare 169mila euro (Iva incusa), per continuare a rafforzare il lavoro iniziato anni fa che punta a rendere sempre più vivace il centro storico durante il periodo di Natale. La riattivazione dell’indotto positivo che muove anche da queste iniziative, ci permette di mantenere un welfare alto, in un contesto nazionale non positivo». «Investiamo dunque queste risorse – continua Pozzi – sia per far vivere la magia del Natale ai pesaresi e ai tanti visitatori che ci raggiungono, sia per sostenere il mondo del commercio che trova in queste prossime settimane di vivacità, uno slancio utile, un respiro importante, per continuare la propria attività nei mesi successivi». Pozzi sottolinea che, «Negli anni abbiamo visto come l’accensione dell’Albero sia un momento molto utile alla destagionalizzazione del turismo. Tantissimi visitatori si sono informati con il Comune, chiamando da varie parti d’Italia, per chiedere quando si ripetesse questo appuntamento diventato identitario per la città».

Ad aprire gli interventi è il sindaco Andrea Biancani: «Stiamo cercando di organizzare il Natale al meglio – spiega-. Il giorno dell’accensione dell’albero lo abbiamo definito, sarà sabato 30 novembre, alle ore 18». Sarà un Natale diffuso, «Le casette, infatti, non saranno all’interno della piazza, ma verranno distribuite in tutto il centro storico e nelle corti (ad esempio in quella di Palazzo Gradari). Il palco sarà rimodulato intorno alla Biosfera, l’albero invece sotto il palazzo del Comune». Ma soprattutto sarà un Natale all’insegna della sostenibilità: «La pista di ghiaccio non sarà di ghiaccio, ma sarà sintetica, quindi non richiederà l’uso della corrente elettrica: un segnale tangibile de “La natura della cultura” di Pesaro 2024». Ci saranno iniziative come il “Teatro in piazza” con il coinvolgimento delle compagnie del territorio che, a turno nei week end, si esibiranno sul palco della Biosfera.