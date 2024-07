Pesaro Capitale, musei aperti anche a pranzo e dopo cena. La città apre anche i tesori meno “visibili”

Due tour per visitare teatro Rossini, Domus di via dell'Abbondanza, Sinagoga, Chiesa del Nome di Dio, Casa e Museo Rossini, Conservatorio

PESARO – L’estate della Capitale italiana della Cultura ha un riflesso sull’allungamento delle aperture e degli orari dei musei. Spesso i turisti hanno criticato il fatto che alcuni siti fossero chiusi e gli albergatori se ne sono lamentati.

Ecco allora l’orario continuato. Dal 1 luglio l’offerta turistica e culturale di Pesaro 2024 si arricchisce, diventa più accessibile e sostenibile: tutte le bellezze della città saranno aperte al pubblico, garantita anche l’ora di pranzo. Oltre ai musei sempre aperti ogni giorno, grazie alla riformulazione e ampliamento dell’orario di fruizione, il sindaco Andrea Biancani e il vice sindaco e assessore alla Cultura Daniele Vimini hanno annunciato altre importanti novità della stagione estiva: «Nuovi tour guidati dei luoghi significativi della città, che raccontano la natura della cultura del nostro territorio. In più l’opportunità della navetta gratuita che collega Pesaro, per il Parco San Bartolo e Gabicce».

Un’azione su più fronti, che vuole soddisfare le richieste culturali di pesaresi, visitatori e cittadini temporanei. Un primo importante impulso dell’Amministrazione Biancani che continua a guardare la cultura come importante traino di sviluppo del territorio: «Abbiamo iniziato questo mandato con una marcia in più, per dare un segno concreto che dimostra la volontà di accogliere al meglio chi sceglie Pesaro, per invitarli alla scoperta di una città e di un territorio pieni di bellezza dove si vive meglio grazie anche all’offerta culturale», ha detto il sindaco Biancani. «Altro unicum sono le navette gratuite, dalle 9 alle 23, che collegano il centro di Pesaro a Gabicce Mare, passando per i meravigliosi borghi del Parco San Bartolo. Una grandissima opportunità per il territorio, un’offerta unica per cittadini e turisti che possono spostarsi senza usare i mezzi e gratuitamente, allo stesso tempo un’azione che denota grande attenzione verso l’ambiente».

Ancora l’assessore Vimini, «Un’esperienza unica, ogni giorno, a disposizione di cittadini, che svela anche ciò che non è raccontato nei classici circuiti culturali e naturalistici. Crediamo che questa iniziativa avrà un grande effetto sui turisti e sui pesaresi, ottime azioni replicabili anche nei mesi a venire».

Un’offerta museale ampia e aperta, con sette giorni su sette (anche in pausa pranzo) di accoglienza garantita per scoprire le bellezze di Pesaro 2024 che verranno raccontate anche nei tour “Capitale” e “Rossiniano”. Tra queste il teatro Rossini, inserito in entrambe le proposte e aperto al pubblico ogni giorno.

Ecco le novità nel dettaglio in vigore dal 1 luglio al 15 settembre, raccontate nei nuovi depliant che verranno distribuiti alle attività ricettive del territorio. Da sottolineare, l’inserimento del Mengaroni Museo (Came, Mame, Tame in Corso XI Settembre).

Tour Capitale

Orario: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica mattino h 11 / pomeriggio h 17.30

Quattro chiavi per aprire quattro portoni: due itinerari giornalieri per svelare insieme alcuni dei più belli tra tesori pesaresi. Varcheremo la soglia del Teatro Rossini*, passeremo per il Museo della bicicletta, per la Domus di via dell’Abbondanza e infine giungeremo al ghetto ebraico con la Sinagoga (il sabato la Sinagoga sarà sostituita con la Chiesa del Nome di Dio)

Durata: h 1.30 / percorrenza a piedi 1.7 km

Punto di partenza: InfoPoint Pesaro 2024 – Piazza del Popolo, 7

Incluso nella Card Pesaro Capitale. La Card può essere acquistata online o presso Palazzo Mosca – Musei Civici, Casa Rossini e InfoPoint Pesaro 2024 (solo pagamento elettronico).

Guida in italiano

Prenotazione obbligatoria, max 25 partecipanti

Contatti: 0721 387655 | infopoint@pesaro2024.it Inquadra il codice QR e prenota il tuo tour (da generare da questi link: https://pesaro2024.it/it/events/1690756/Tour%20Capitale) *Nel pomeriggio, l’accesso al Teatro Rossini è subordinato alle esigenze di produzione.

Tour Rossiniano

Orario: lunedì e giovedì mattino h 10 / pomeriggio h 16

Sono tanti i luoghi pesaresi che raccontano le vicende di Rossini. Ogni lunedì e venerdì avvieremo la narrazione di una vita: la nascita a Casa Rossini, le opere tra il Teatro Rossini* e il Museo Nazionale Rossini e infine il grande lascito al Conservatorio Rossini.

Durata: h 2.30 / percorrenza a piedi 1.5 km

Punto di partenza: InfoPoint Pesaro 2024 – Piazza del Popolo, 7

Incluso nella Card Pesaro Capitale. La Card può essere acquistata online o presso Palazzo Mosca – Musei Civici, Casa Rossini e InfoPoint Pesaro 2024 (solo pagamento elettronico).

Guida in italiano

Prenotazione obbligatoria, max 25 partecipanti

Contatti: 0721 387655 | infopoint@pesaro2024.it

Inquadra il codice QR e prenota il tuo tour (da generare da questo link: https://pesaro2024.it/it/events/1693948/Tour%20Rossiniano)

*Nel pomeriggio, l’accesso al Teatro Rossini è subordinato alle esigenze di produzione.

Tour Parco San Bartolo con guida escursionistica

Orario: giovedì mattina, partenza con navetta gratuita h9.05 da viale della Vittoria (angolo viale Vaccaj)

Durata: h 2 + attività e soste/ percorrenza 10km

Costo: Adulti 18 €, bambini (6-13 anni) 14 €

Per info e prenotazioni 3357061510/072167959 info@apahotel.it

TUTTI I GIORNI CON NAVETTA GRATUITA: ALLA SCOPERTA DEL PARCO SAN BARTOLO (dal 1 giugno al 21 settembre). Info orari QUI urly.it/3aw8f

*Musei sempre aperti dalle 10 alle 19*

I tour presentati oggi rappresentano un servizio che arricchisce e rafforza l’offerta culturale e turistica dell’estate capitale di Pesaro 2024, che si unisce alla novità annunciata la scorsa settimana di ampliare l’orario di visita dei musei della città. Una rinnovata programmazione estiva di Pesaro Musei attivi al 1 luglio fino al 15 settembre, che prevede un’apertura “a scacchiera” dei singoli musei, permettendo così una distribuzione ottimale delle visite anche in pausa pranzo, con la possibilità di esplorare le varie strutture durante tutto l’arco della giornata dalle 10 alle 19. Previste anche aperture serali (21-23) – il martedì per Palazzo Mosca e Casa Rossini, il mercoledì per il Museo Archeologico Oliveriano e il giovedì per la Pescheria con la mostra ‘Nelle regole della bellezza’ che inaugura il 6 luglio -, per consentire a residenti e turisti di godere delle meraviglie culturali di Pesaro anche al di fuori del tradizionale orario. Per festeggiare il Rossini Opera Festival, dal 7 al 23 agosto Casa Rossini offre un’apertura continuativa 10-19, anche il lunedì. Novità anche per quanto riguarda la Sonosfera: in questo assetto, forti del successo di Milano, con la Card Pesaro Capitale diventa fruibile ogni giorno.

Per info: info@pesaromusei.it 0721387541

Card Pesaro Capitale

Infinite possibilità di scoperta e meraviglia, un’unica rete.

Nello straordinario anno da Capitale italiana della cultura 2024, Pesaro e la sua provincia offrono una chiave di accesso esclusiva nel loro territorio. Sarà un viaggio culturale tra luoghi, eventi ed esperienze da vivere. La Card è il titolo di accesso a 13 musei, 2 tour e riconosce condizioni speciali nelle 21 strutture culturali convenzionate.