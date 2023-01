Calcio, Serie C: Ancona e Fermana festeggiano il bel weekend

Se quella dell’Ancona contro il Pontedera potrebbe essere vista come una bella vittoria con un rotondo 3-0 (assolutamente non banale o scontata), quella della Fermana a Gubbio è una vera e propria impresa, dove vince 3-1. Nella 21° giornata del campionato di calcio di serie C Ancona e Fermana vincono e convincono.

I biancorossi di mister Colavitto hanno liquidato il Pontedera in appena 45′, dominando in lungo e in largo e dando alla sfida un verso chiaro già dai primi minuti. Molto soddisfatto, ovviamente, l’allenatore dorico: «Era una gara piena di incognite e sono contento per come siamo riusciti a farla nostra. Avevo chiesto il piglio e la determinazione giusta in un match delicato. Il gruppo ha dimostrato di avere voglia di vincere: creiamo gioco, concludiamo parecchio in porta e nella ripresa potevamo anche fare qualcosa in più. Questo è l’atteggiamento che mi piace, da mantenere fino alla fine del campionato».

Anche mister Protti, dopo l’impresa di Gubbio, è entusiasta: «I miei giocatori sono arrivati a posto fisicamente dalle vacanze, hanno lavorato sette giorni senza risparmiarsi e oggi hanno fatto una grande partita – afferma l’allenatore gialloblu -. Il segreto è che abbiamo un gruppo di giocatori con la faccia pulita, che ha voglia di ascoltare l’allenatore, che sanno soffrire e che vogliono mettersi in mostra dopo annate difficili».