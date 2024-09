Pesaro, bando per i 24 alloggi di edilizia agevolata di via Mazza

PESARO – Si parte, da lunedì il bando per i 24 alloggi di edilizia agevolata di via Mazza. Il mercato è complicato: le case in affitto scarseggiano e c’è chi non può permettersele.

Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Politiche sociali Luca Pandolfi: «Importante risposta all’emergenza abitativa e a supporto della fascia “grigia”, ovvero quella composta da cittadini che non hanno il reddito adeguato né per affittare un appartamento a libero mercato (perché troppo basso), né per poter partecipare all’edilizia popolare (perché troppo alto)».

Quello dell’ex palazzo Aymonino, «è un importante intervento che intreccia rigenerazione urbana e utilità sociale. Ci permette di restituire 24 immobili in pieno centro storico – collocati nell’ex palazzo Aymonino – alla loro funzione sociale» spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Politiche sociali Luca Pandolfi, che continuano: «Quelli che Erap sta concludendo sono gli ultimi lavori di finitura di un progetto che prevede prima la riqualificazione di questi 24 appartamenti di proprietà di Erap, poi la loro assegnazione per l’uso residenziale e sociale con il bando e la graduatoria del Comune. Un obiettivo molto importante per la nostra città, che si aggiunge ai progetti PINQuA del complesso delle Zoccolette (fino a 13 alloggi di housing sociale e un HUB per servizi culturali, educativi, sociali e digitali) e ai 38 appartamenti di edilizia residenziale pubblica e social housing del San Benedetto».

E su cui l’Amministrazione sta lavorando da tempo attraverso diversi servizi e progettualità: «Abbiamo approvato la delibera di giunta che ci permette di uscire lunedì 9 settembre (rimarrà pubblicato per un mese) con il bando di ediliziapubblicaagevolata. Rispetto alla sovvenzionata (edilizia popolare), si rivolge ai cittadini con Isee compreso tra i 13.699 e i 39.701 euro; una fascia “grigia”, spesso non intercettata dai servizi sociali e dalle misure del Governo, a cui daremo una risposta importante». Risposta, spiegano Biancani e Pandolfi, «che va ad aggiungersi alle iniziative già messe in campo dal Comune per questa fascia di popolazione con reddito medio-basso spesso dimenticata, a cui abbiamo destinato misure come il “Fondo Tari” e il fondo anticrisi mirato alle situazioni di disagio abitativo, aumentando sempre il valore del requisito Isee».

L’avviso pubblico per la graduatoria degli aspiranti beneficiari all’assegnazione dei 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata, in via Mazza, recepirà gli indirizzi definiti dalla delibera di giunta approvata stamattina: «Ci auguriamo che, nei tempi necessari per l’uscita del bando e la formazione della graduatoria Erap riesca a chiudere i suoi lavori per darci la possibilità di assegnare e consegnare alle famiglie gli alloggi entro la primavera del 2025.

REQUISITI

Tra i requisiti soggettivi figurano quelli previsti dalla Legge regionale (la L.R. Marche n. 36/2005). Per la partecipazione all’avviso pubblico, il richiedente deve avere un reddito ISEE/2024 compreso tra i 13.699,01 e i 39.701,19 €.

L’Importo del canone di locazione mensile per ciascun alloggio, calcolato da ERAP sulla base del valore di mercato, è riportato nelle tabelle in calce all’avviso, al quale dovranno aggiungersi le spese per gli oneri condominiali e l’eventuale canone di locazione previsto per il garage associato all’unità immobiliare.

Gli alloggi verranno assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva, sulla base del principio di adeguatezza dell’alloggio (L.R. Marche 36/2005), tenendo conto del numero di componenti il nucleo famigliare e della superficie degli alloggi. «Il Comune infatti, tramite il bando, ha scelto di non affidare punteggio al valore ISEE e di valorizzare le condizioni sociali oggettive e soggettive dei nuclei» precisano Biancani e Pandolfi.

Gli alloggi sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo relativo al reddito, nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato, per lo stesso motivo, il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti.

PUBBLICAZIONE

L’avvio pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati per un periodo di 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Pesaro e sul sito istituzionale dell’ente dalle ore 9.00 del 9 settembre, fino alle ore 13 dell’8 ottobre 2024.

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

Dall’avviso pubblico verrà realizzata un’unica graduatoria che resterà in vigore fino alla completa assegnazione degli alloggi di cui al presente atto e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla sua approvazione.

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda cartacea, articolata in 3 moduli distinti, contenenti le dichiarazioni sostitutive e le ulteriori informazioni richieste (Mod. 1 – Domanda redatta in bollo da € 16,00; Mod. 2 – Requisiti di ammissione; Mod. 3 – Dichiarazioni condizioni soggettive e oggettive) sarà reperibile presso il sito on line del Comune di Pesaro all’indirizzo: https://www.comune.pesaro.pu.it/servizisociali/; all’U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sportello “Informa&Servizi”, in piazza del Popolo n. 1, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; negli uffici dei Servizi alla Persona e Alla Famiglia in viale Mameli n. 9 (3° piano), negli orari di apertura al pubblico.

INFORMAZIONI

Per la compilazione della domanda, i richiedenti potranno rivolgersi allo sportello “Bandi e Avvisi” nella sede dei Servizi alla Persona e alla Famiglia, in viale Mameli n. 9 (3° piano), muniti della documentazione richiesta dall’avviso, esclusivamente previo appuntamento (telefonico allo 0721.1747916 o via mail scrivendo a bandiservizisociali@comune.pesaro.pu.it). L’ufficio è aperto il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.