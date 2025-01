ERAP Marche, Andrea Petracci entra nel CdA

FERMO – L’avv. Andrea Petracci, già consigliere comunale di Fermo è stato nominato quale membro di del CdA di Erap Marche al posto del dott. Sandro Vallasciani che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. «Ringrazio il dott. Vallasciani per la fattiva collaborazione prestata nell’esclusivo interesse dell’Ente al di là degli schieramenti di partito ed il concreto supporto fornito al CDA – ha detto il Presidente Saturnino Di Ruscio – Il suo supporto è stato prezioso anche per gli aspetti di natura tecnica mettendo a disposizione la sua lunga esperienza non solo politica ma tecnico-amministrativa».

Il Presidente Di Ruscio riconosce che «anche grazie al suo impegno è stata potenziata la struttura tecnica del Presidio di Fermo, che infatti può contare su un tecnico in più a tempo pieno ed uno part-time il cui impiego sta consentendo di accelerare le attività di recupero degli alloggi sfitti con fondi di bilancio. In un anno e mezzo ne sono stati recuperati nell’intero territorio provinciale n. 83 per un importo di circa 600 mila euro. Fin dall’insediamento si è voluto porre l’attenzione verso gli alloggi sfitti per carenza di manutenzioni piuttosto che su nuove e costose realizzazioni. Il costo della manutenzione di un alloggio sfitto inutilizzato è di gran lunga inferiore ad una nuova realizzazione. Nel presidio di Fermo sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione di un edificio per 13 alloggi di ERP in via Isola di Ponza nel Comune di Porto Sant’Elpidio per un importo di 1,8 milioni di euro (Fondi PNEA). Con il PNC-Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Sicuro Verde sociale) il Presidio di Fermo ha avviato un programma di interventi su immobili propri o comunali in gestione a Fermo in Via Leonardo da Vinci di n. 5 alloggi, in Via Fermi di n. 2 alloggi, in Vicolo Colonna di un alloggio; nel comune di Monte Vidon Corrado in Via Piave n. 1 alloggio; nel comune di Monterubbiano Corso Italia n.2 alloggi, per un totale di 11 alloggi e 2.203.000,00 euro. In convenzione con il Comune di Fermo per servizi tecnici si sta provvedendo al recupero di Palazzo Trevisani realizzando n.5 alloggi, dell’ex scuola elementare “Sacri Cuori” realizzando n. 4 alloggi; nel Comune di Porto Sant’Elpidio in Via Saffi n.1 alloggio, per un importo complessivo di lavori di 3.351.215,00 euro.

Con il Programma P.I.E.R.S. Programma integrato di edilizia residenziale sociale sempre in convenzione con il Comune di Fermo è in corso l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio “Ex Polizia di Stradale” per n. 10 alloggi. Con i Fondi Sisma sono in corso due interventi di cui 1 nel comune di Montefalcone Appennino, via san Pietro, acquisto e recupero di un edificio n. 3 alloggi e uno nel comune di Montefortino, ex ospedale per n. 5 alloggi. Il totale è quindi di n.8 alloggi e un importo di 1,2 milioni di euro.

Con il vecchio piano acquisti finanziato dalla Regione Marche, il cosiddetto “Invenduto”, DACR n.45/2016 “Piano Regionale di edilizia residenziale pubblica 2014/2016”, riattivando le procedure avviate dalla precedente amministrazione, sono stati acquistati n. 16 alloggi nel territorio provinciale per 2,083 milioni di euro.

«Per quanto concerne il Piano delle Alienazioni siamo al di sotto delle aspettative” – aggiunge Di Ruscio. Sono pervenute solo 16 domande delle quali solo 9/10 potranno essere giungere a conclusione positiva. Le motivazioni sono molteplici e riguardano gli aumentati costi d’acquisto e la crisi economica delle famiglie. «In sostanza – asserisce Di Ruscio – il cittadino preferisce pagare un canone molto basso e abbattere i costi delle manutenzioni piuttosto che avere un alloggio in proprietà di cui accollarsi i costi di gestione».

Sono state recuperate e accumulate alcune risorse anche attraverso l’avanzo di amministrazione per avviare un percorso con l’obiettivo di incrementare la dotazione di alloggi nel territorio della Provincia di Fermo, strutturalmente sottodotata rispetto alle altre Province, anche per la precedente doppia autorità amministrativa. Fino alla costituzione della Provincia di Fermo, Fermo aveva uno IACP Comunale e gli altri 39 Comuni erano amministrati dallo IACP di Ascoli Piceno.

«Anche in questo territorio come nel resto della regione è chiaro che Erap Marche svolga una funzione sociale configurandosi come ammortizzatore sociale ed erogatore di servizi piuttosto che un semplice gestore di alloggi» aggiunge. Il Presidio di Fermo ha una morosità storica relativa agli affitti di 2.634.585,73 euro. Nel bilancio 2025 la somma accantonata a bilancio è di 293.203,00 euro. L’anticipo spese condominiali per l’anno 2025 è previsto in euro 31.447,36, dei quali se ne recupera il 10/15%, per evitare i distacchi delle forniture di gas e luce. «Su 102 procedure di sfratto, la maggior parte esecutive, nell’anno 2024 ne sono state eseguite solo 5» conclude il Presidente di Erap Marche.