Bandi del Comune di Pesaro, EvolviAmo: «Abbiamo dei dubbi, vigileremo»

PESARO – Bandi del Comune, la presidente di EvolviAmo Pia Perricci li passa ai raggi X.

«Il Comune di Pesaro è alla ricerca di Dirigenti del Servizio finanziario, per il sistema della qualità e delle entrate, del corpo di polizia locale, e del servizio di transizione ecologica e digitale. Al fine di trovare queste figure, ha emanato ben 4 Bandi ed in particolare i primi 2 in data 11 dicembre 2024 e altri 2 in data 13 dicembre 2024. I bandi sono firmati dai dirigenti dei relativi servizi e quindi si dà per scontato che prima di scrivere i bandi abbiano studiato la normativa, che dovrebbero conoscere a prescindere essendo dirigenti e percependo una cospicua retribuzione per tale servizio. Ma questi bandi, a noi non sembrano per nulla regolari, e qui la mente corre veloce ad affidopoli. Si tratta di meri errori oppure vi è altro, anche perchè da una prima lettura sembrerebbe che ci siano già dei predestinati vincitori, o almeno una fascia di predestinati».

Perricci precisa: «Tutti sanno che, gli incarichi dirigenziali non possono avere durata inferiore ai 3 anni ex art. 19 D.lgs 165/2001 e 110 comma 3 Tuel, ma stranamente questi bandi comunali prevedono che il vincitore venga assunto per soli 2 anni. In particolare l’art. 19 del D.lgs 165/2001 prevede che “La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.” E’ evidente pertanto che, o chi ha scritto i bandi non conosce la normativa e pertanto dovrebbe essere rimosso da quel ruolo, oppure il Comune vuole assumere 4 dirigenti la cui età è già nota. Ci si augura solo l’età non anche il nome. Ma continuando nella lettura, si rimane sorpresi nell’apprendere che il Comune di Pesaro per così dire si accontenta che, il dirigente da assumere abbia una laurea non specifica per il ruolo da ricoprire. Sostanzialmente per esempio il Dirigente del settore finanziario potrebbe essere laureato in scienze motorie, e non necessariamente in economia e commercio, mentre il Dirigente della Polizia Municipale potrebbe avere una laurea in Lingue».

Ultima sferzata di EvolviAmo: «A tutto ciò si aggiunga come, sia per il settore finanziario che per U.O. sistema della qualità e delle entrate, il Comune ricerca una figura di “Alta specializzazione” che la legge ha soppresso a far data 31.03.2023 infatti dal 01.04.2023 non esiste più l’Alta specializzazione ma l’elevata qualificazione chiamata E.Q. Inoltre, è strano se non inverosimile che il vincitore venga assunto con un livello D7, dove in qualunque altra parte d’Italia si arriva dopo anni con gli scatti di anzianità iniziando da un D1 o D2. Un ultimo aspetto riguarda la retribuzione che all’atto dell’assunzione risulta essere bassa per un D7, pari cioè a 18.000 euro annui. Qui sorge un altro dubbio: è una retribuzione reale che rimarrà tale per tutti gli anni di assunzione? oppure è una retribuzione posta appositamente bassa, per far in modo che giungano poche domande di partecipazione per poi essere aumentata successivamente all’assunzione? Noi continueremo a vigilare».