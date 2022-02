URBINO – Attimi concitati ad Urbino lungo la Strada Rossa all’altezza dell’ex Sogesta quando uno scuolabus di Ami è finito fuori strada restando in bilico su di una scarpata. All’interno del mezzo c’era solamente l’autista al momento del sinistro.



Il conducente è riuscito a chiamare i soccorsi e scendere autonomamente dal mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Urbino e quelli di Pesaro che, con una gru, hanno imbragato il mezzo e lo hanno riportato in carreggiata. Il veicolo non ha riportato danni. Da chiarire l’esatta dinamica anche se non è difficile ipotizzare che un ruolo da protagonista lo potrebbe aver giocato il tratto stradale, stretto e sconnesso.