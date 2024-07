Matelica, inaugurato l’ampliamento della Casa di riposo

MATELICA – Inaugurato questa mattina, lunedì 8 luglio, a Matelica l’ampliamento della casa di riposo “Fondazione De Luca – Mattei”. La struttura, che oggi ospita 90 anziani, aveva bisogno di un intervento di riparazione danni e miglioramento sismico mantenendo nel limite del possibile l’attuale sistemazione degli spazi interni e la presenza degli ospiti. Per questo motivo il consiglio di amministrazione ha deciso di procedere alla costruzione di un ampliamento della struttura assistenziale sul terreno di proprietà situato a ridosso di via Tommaso de Luca.

II progetto dell’ampliamento, redatto dallo Studio Tecnico Trampini, ha previsto la realizzazione di un corpo di fabbrica, costituito da un solo piano fuori terra, posto in collegamento con la struttura esistente tramite una zona a filtro. Internamente ci sono 12 camere doppie, 2 camere singole ciascuna servita da un bagno adeguato sia per dimensioni sia per elementi sanitari a persone con ridotta o impedita capacità motoria. L’importo dei lavori, comprensivo delle spese tecniche, attrezzature e arredi ammonta ad un valore complessivo di poco superiore a 2.750.000 euro che è stato finanziato con un mutuo concesso dalla BCC di Recanati e Colmurano. Il Comune di Matelica ha contribuito con suggerimenti tecnici, normativi, procedurali.

«È un momento importante per tutto il territorio di Matelica – commenta il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli – Ringrazio il cda della Casa di riposo e l’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Denis Cingolani, e il lavoro intrapreso su questo progetto dall’ex sindaco Massimo Baldini, al quale vanno i nostri auguri per una pronta guarigione. Non possiamo fermarci nemmeno un minuto per restituire alla nostra comunità, le tante opere fondamentali per una difficile, ma ormai avviata, opera di ricostruzione non solo strutturale ma anche sociale ed economica. La ricostruzione è fatta anche dallo slancio di privati che capiscono che solo unendo le forze si esce più forti dal sisma e si fa il bene pubblico, in questo caso per la tutela dei nostri anziani».

«Per la casa di riposo è un giorno di festa perché si corona un progetto importante e funzionale alla struttura stessa – sottolinea il sindaco Denis Cingolani – Con l’impegno e tutta la determinazione del cda guidato dal presidente Margherita Lancellotti e l’Ausilio dell’amministrazione Comunale. Per noi è motivo di orgoglio questa festa e questa giornata che resterà nella storia della casa di riposo di Matelica».

Matelica, altri interventi

A Matelica inoltre sono previsti – per quanto riguarda la ricostruzione pubblica – ulteriori 38 milioni di euro per la riqualificazione post sisma di ben 23 opere. Di queste in fase di aggiudicazione appalto e/o esecuzione i lavori sono quantificabili in 7 opere per un totale di circa 11.700.000 euro, altre 7 con incarichi di progettazione affidati o progetti approvati per un importo di circa 10.000.000 euro, mentre i rimanenti 4 sono ancora in fase di attesa della nomina di RUP/Progettista. Andando ancora nel dettaglio, c’è il progetto dei lavori per il palazzo Municipale (4 milioni e 600mila euro), la progettazione per la scuola elementare “M.Lodi” per un totale di 6 milioni e 578 mila euro), interventi a Palazzo Finaguerra (già finanziata) per 2 milioni di euro, 4 milioni 185 mila euro sono previsti per la progettazione degli interventi per l’ITCG “Antinori”, 2 milioni e 775 mila euro sono già finanziati per gli interventi all’Ipsia “Pocognoni” che riguardano il corpo principale centrale, uffici e aule. Sono già partiti i lavori per l’intervento di rigenerazione urbana dell’area “Borgo Nazario” e riqualificazione centro sportivo “Salvo D’Acquisto” per un milione e seicento mila euro. Per il ripristino dei tratti danneggiati delle mura castellane del lato est del centro storico e per la riparazione danni del torrione S. Francesco sono già a disposizione 2 milioni e 700 mila euro.