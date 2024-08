Tolentino, fermata a bordo di un’auto di grossa cilindrata con la cocaina: 59enne in manette

TOLENTINO – Fermata per un controllo, nella borsetta aveva 20 grammi di cocaina. A casa trovati altri 3,5 grammi della stessa sostanza, due bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento. L’arresto di una 59enne del posto è scattato sabato scorso.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino hanno fermato un’auto di grossa cilindrata in viale Bruno Buozzi alla cui guida c’era una 59enne di Tolentino. La donna ha manifestato subito un’immotivata agitazione che ha insospettito ancora di più i militari portandoli ad approfondire il controllo. Così, tra gli oggetti che la 59enne aveva all’interno della borsetta sono stati trovati due involucri ricoperti di nastro adesivo marrone contenenti due pezzi di cocaina del peso di 10 grammi ciascuno. Il passo successivo è stata la perquisizione a casa dove sono stati trovati una sacca contenente un vaso in vetro con all’interno altri 3,5 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e una busta di creatina in polvere utilizzata per il taglio dello stupefacente, oltre a ritagli in plastica per il confezionamento.

La donna, 59ene del posto, è stata arrestata e posta ai domiciliari così come disposto dal pm di turno Francesco Carusi. Questa mattina dinanzi al gip la donna, difesa dall’avvocato Vando Scheggia, ha ammesso le proprie responsabilità e ha detto di aver iniziato a spacciare perché in difficoltà economiche. Il giudice Giovanni Manzoni ha convalidato l’arresto e disposto come misura l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.