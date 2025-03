Tolentino, 28enne boliviano alla guida in stato di ebbrezza. Denunciato

TOLENTINO – Nel corso della notte del 30 marzo 2025, i Carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno effettuato un servizio a largo raggio per il controllo del territorio. Il servizio è stato predisposto con l’obiettivo di effettuare il controllo agli esercizi pubblici per contrastare la commissione di reati predatori e quelli in materia di stupefacenti. Sono stati attuati, in particolare, posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi sensibili e con controlli ad alcuni esercizi pubblici. Nel corso dei citati servizi è stato denunciato un 28enne di nazionalità boliviana per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo fermato mentre era alla guida della sua autovettura, è stato sottoposto agli accertamenti mediante apparecchio etilometrico, risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 1,41 g/l.

Il 28enne è stato quindi denunciato all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcolica, con ritiro immediato della patente di guida per la successiva sospensione. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Sono state impiegate 6 pattuglie sul territorio, che hanno controllato 76 persone, di cui 14 gravate da precedenti di polizia e 22 stranieri.

Sono state elevate 2 sanzioni amministrative 2 infrazioni al codice della strada con il ritiro di 1 patente