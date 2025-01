Civitanova Marche, voucher per nidi privati: dal Comune 111 mila euro

CIVITANOVA MARCHE – Pubblicato, sul sito del Comune, l’avviso per l’assegnazione di voucher a sostegno delle famiglie civitanovesi con figli iscritti agli asili nido privati, anche domiciliari, tenendo conto di diversi scaglioni Isee. Il provvedimento, promosso dall’assessorato al Welfare nell’ambito della progettualità Civitanova città con l’Infanzia, consiste nell’assegnazione di un contributo a copertura della maggiore spesa sostenuta per la frequenza nel periodo gennaio-dicembre 2024. A tal fine, l’amministrazione comunale ha stanziato la somma di 111.267,00 euro. La domanda di partecipazione deve essere presentata obbligatoriamente in forma telematica a partire da lunedì 13 gennaio e ci sarà tempo fino al 28 febbraio.

«Attraverso l’assegnazione di questi voucher – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – intendiamo alleggerire il carico economico delle famiglie, coprendo parte delle spese sostenute per la frequenza degli asili nido nel corso del 2024. Abbiamo stanziato oltre 111 mila euro per garantire un aiuto concreto, equo e basato su criteri ISEE che rispettino le diverse situazioni economiche dei nostri cittadini. Questo provvedimento, insieme anche ai nuovi quattro asili nido che saranno realizzati grazie ai fondi Pnrr, rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a rendere Civitanova una città a misura di infanzia. Invitiamo le famiglie interessate a partecipare al bando e a usufruire di questa opportunità pensata per loro». «Siamo ben consapevoli delle esigenze delle famiglie e soprattutto della necessità di conciliare tempi di vita e di lavoro sempre più urgenti – ha detto l’assessore al sociale Barbara Capponi -. Così come l’amministrazione offre un servizio tramite i nidi comunali, vogliamo sostenere tutte le famiglie e tutti i bambini che usufruiscono di altri servizi per l’infanzia, con la convinzione che tutte le realtà vadano sostenute e incoraggiate. Civitanova città con l’ infanzia nella realtà è proprio iniziative come queste, e su questa scia l’amministrazione prosegue concretamente al fianco dei suoi cittadini, piccoli e grandi».

Per compilare la domanda è necessario utilizzare come browser Google Chrome. Gli interessati dovranno accedere alla Homepage del sito del Comune di Civitanova Marche cliccare su “Avvisi e Segnalazioni” al seguente link: https://www.comune.civitanova.mc.it/avvisi-cms/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-voucher-asili-nido-privati-anno-2023-2/ per l’apertura automatica del modulo di richiesta che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e completo di allegati (attestazione ISEE anno 2024, dichiarazione rilasciata dall’Asilo Nido frequentato dal minore indicante l’importo delle rette pagate per ogni figlio, per ogni mese, situazione dei pagamenti del Bonus Asilo acquisito da portale INPS per ogni figlio, riferiti all’anno 2024).

In caso di difficoltà nell’accesso e nella compilazione, sarà possibile rivolgersi ai Punti di Facilitazione Digitale, il giovedì dalle ore 10:00 alle 18:00 presso l’Ufficio Informazioni Turistiche (Piazza XX Settembre angolo Via Buozzi) – Telefono 0733822213, ed il venerdì dalle 9:00 alle 17:00, presso i locali della Biblioteca Zavatti (viale Vittorio Veneto 124) – Telefono 0733813837 oppure allo Sportello Cittadinanza Digitale attivo presso lo Sportello Segretariato Sociale, in Vicolo Sforza, tutti i mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 – Telefono 0733822208.