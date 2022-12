Civitanova, voucher per gli asili nido privati, ecco come fare per ottenerli

CIVITANOVA MARCHE- Voucher per gli asili nido privati, il Comune eroga i contributi per le famiglie. Palazzo Sforza ha deciso di utilizzare i soldi del Fondo di solidarietà, giunti con Decreto interministeriale del 30 maggio 2022 e pari a 99.750,62 euro, a copertura della maggiore spesa sostenuta dalla famiglie per portare i propri figli nelle strutture private.

I requisiti indispensabili per poter accedere al contributo sono la residenza nel Comune di Civitanova Marche, la cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di permesso di soggiorno almeno annuale o avere uno o più figli iscritti a partire dal 1 gennaio del 2022 alla frequenza di Asilo Nido di tipo privati. Il Voucher concesso non è cumulabile con il Bonus Nido erogato dall’Inps nello stesso 2022 ed il calcolo sarà fatto in considerazione delle fasce Isee utilizzate per i nidi comunali.

Le modalità

I moduli di domanda sono scaricabili dal sito internet: www.comune.civitanova.mc.it o reperibili all’Ufficio Urp (ufficio relazioni con il pubblico), piano terra della Sede Comunale di Piazza XX Settembre 93 (tel 0733/822626). Si dovrà presentare la domanda completa, pena l’esclusione entro le 13 del 16 gennaio 2023 con le seguenti modalità: trasmessa via Pec esclusivamente all’indirizzo di posta certificata comune.civitanovamarche@pec.it purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata; oppure spedita con raccomandata A.R. (farà fede il timbro postale di spedizione), all’indirizzo: protocollo@comune.civitanova.mc.it ; consegna a mano, presso lo sportello URP sito al piano terra tel. 0733/822626 aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 ed il martedì ed il giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17 o all’Ufficio Protocollo del Comune nei medesimi orari. Per ogni eventuale richiesta di informazioni, ci si può rivolgere a Pedro L. Tartufoli al numero telefonico 0733822241 oppure alla D.ssa Francesca Testella al numero telefonico 0733822259.