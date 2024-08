Civitanova Marche, nuovo asfalto in viale Vittorio Veneto. Ecco come cambia la viabilità

CIVITANOVA MARCHE – Inizieranno lunedì i lavori di asfaltatura in viale Vittorio Veneto. L’intervento, per un importo di 180mila euro, riguarderà il tratto compreso tra Largo Italia e via Carso, all’altezza della Biblioteca Comunale.

«Riqualifichiamo una delle principali strade d’ingresso alla città – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Dopo il primo stralcio, proseguiremo con la restante parte. L’intervento è il primo di una serie di riqualificazioni stradali che abbiamo approvato di recente per oltre un milione e mezzo di euro».

Secondo il cronoprogramma i lavori avranno una durata di circa 15 giorni. «Termineranno entro il 10 settembre – assicura l’assessore ai lavori pubblici, Ermanno Carassai – quindi prima dell’inizio delle scuole, così da evitare ulteriori disagi per le famiglie».

Già da ieri è stata posizionata la segnaletica di preavviso delle modifiche alla viabilità. In particolare, per tutta la durata dei lavori, è vietata la sosta ambo i lati e il transito veicolare lungo tutto il tratto oggetto di intervento. I mezzi saranno dirottati sul Lungomare Piermanni. Per quanto riguarda le strade perpendicolari che confluiscono su Viale Vittorio Veneto verranno apportate le seguenti modifiche: via Monfalcone sarà chiusa all’altezza dell’intersezione con via Sabotino dove il traffico verrà convogliato; in via Vodice garantito il transito veicolare anche durante le lavorazioni e all’intersezione con viale Vittorio Veneto sarà consentito il solo attraversamento; in via Bainsizza garantito il transito veicolare.

Il piano asfalti prevede i seguenti interventi: il completamento di viale Vittorio Veneto (importo complessivo 380 mila euro) e la riqualificazione totale di Corso Garibaldi (410 mila euro); lavori in un tratto di via Martiri di Belfiore per un importo complessivo di 200 mila euro; asfaltatura del tratto compreso tra via Ugo Bassi e la rotatoria intersezione di via Indipendenza, nonché la rotatoria situata nella parte terminale di via Aldo Moro. Altro intervento è previsto sul Lungomare Sud, per un importo complessivo di 100 mila euro, nel tratto compreso tra la palazzina del Tiro a volo e la zona retrostante le strutture sportive. In programma anche il rifacimento del collettore fognario delle acque chiare in via D’Annunzio nel tratto compreso tra via Aristotele e la rotatoria del Trialone con successivo rifacimento dell’intero manto stradale del suddetto tratto. Importo complessivo dell’intervento 520mila euro.