Fabriano, Mirella Battistoni entra ufficialmente in Consiglio regionale

FABRIANO – Ingresso ufficiale della terza fabrianese all’interno di questa legislatura regionale. L’elezione di Carlo Ciccioli al Parlamento europeo comporta, infatti, l’ingresso in Consiglio regionale, per il gruppo di Fratelli d’Italia, di Mirella Battistoni, fabrianese, consulente aziendale per la Finanza agevolata. «Entrare a far parte del Consiglio regionale delle Marche è per me un vero onore e un privilegio», le sue prime parole pronunciate durante la seduta odierna dell’Assise regionale.

L’ingresso in consiglio regionale

All’assessore alla Cultura, Chiara Biondi, in quota Lega, e alla consigliere sempre della Lega, Simona Lupini, la surroga di oggi determinata dall’elezione a Strasburgo di Ciccioli, ha aperto le porte a Mirella Battistoni, in quota Fratelli d’Italia, consulente per imprese in materia di finanza agevolata.

«Mi congratulo con Carlo Ciccioli per la sua elezione al Parlamento europeo e sono certa che saprà rappresentare con competenza e determinazione le istanze della nostra regione e del nostro paese. Desidero anche esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno riposto la fiducia in me, permettendomi così di rappresentarli in questa sede, e garantisco che lavorerò per ricambiare questa fiducia con il massimo impegno. Entro in una legislatura in corso che sta facendo molto per le Marche e sono fortemente motivata nel dare il mio contributo per favorire il benessere e lo sviluppo della nostra regione nella quale sono presenti risorse straordinarie ancora da valorizzare», le parole di Battistoni all’inizio della seduta odierna del Consiglio regionale.

«Porto con me l’esperienza professionale maturata in circa 30 anni di attività nella consulenza per la Finanza agevolata, aiutando le imprese ad utilizzare i Fondi europei per favorirne lo sviluppo economico ed occupazionale, la transizione digitale ed energetica oltre che l’inclusione sociale. Un’esperienza che mi ha consentito da un lato di comprendere a fondo le esigenze delle imprese, di tutte le dimensioni e di tutti i settori (da quello manifatturiero, a quello del turismo, del commercio, dei servizi, della cultura, fino al terzo settore) e dall’altro di pormi come interlocutore presso le Istituzioni nazionali e regionali emanatrici di bandi. Continuerò, quindi, ad impegnarmi per facilitare un dialogo aperto e costruttivo tra Pubblica amministrazione, cittadini ed imprese, con una attenzione particolare al rilancio delle aree interne dalle quali provengo che si trovano ad affrontare grandi difficoltà originate soprattutto dalla crisi manifatturiera. Intendo portare avanti questo incarico con spirito di collaborazione confidando anche nella cooperazione dei colleghi consiglieri, al di là delle differenze politiche, convinta che un dialogo costruttivo sia essenziale per affrontare con successo le sfide che ci attendono», ha concluso il neoconsigliere regionale di FdI, Mirella Battistoni.