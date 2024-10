Monsano, al “Paradise” tutto pronto per la festa di Halloween. Apre anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio

MONSANO – Novità in arrivo al Paradise di Monsano. Iniziato, infatti, il conto alla rovescia per l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio. E il 31 ottobre e venerdì primo novembre appuntamento con l’Halloween Horror City Circus.

A fine ottobre, dunque, in arrivo due eventi unici per la provincia di Ancona, e le Marche…al “Paradise” di Monsano.

Giovedì 24 ottobre parte la nuova stagione della pista di pattinaggio su ghiaccio. «Il pattinaggio su ghiaccio è una disciplina sportiva praticabile anche a livello amatoriale, a partire dai 5 anni. Nelle Marche l’unica pista al coperto per il pattinaggio su ghiaccio si trova da noi. Qui si può pattinare in ogni condizione meteo e il ghiaccio è costante. Nella stessa sede si svolgono dei corsi per imparare o perfezionare la tecnica insieme ad istruttori federali, tramite lezioni individuali o di gruppo, anche private», spiegano dal Paradise.



Giovedì 31 ottobre, inoltre, torna la festa di Halloween al Parco giochi del Paradise per bambini fino a 7 anni, mentre nei giorni giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre il Paradise ospita l’evento più Horror delle Marche: Halloween Horror City Circus (consigliato dai 14 anni). Dalle 20.30 l’area Camphoenix si trasformerà in un percorso a tema, con spettacoli e minishow carichi di adrenalina, suspence e divertimento. La direzione artistica è di Antonio Lo Cascio e Takimiri Eventi Spettacoli.

«Posizione strategica e numerosi servizi di intrattenimento e ristorazione, rendono la location del Paradise di Monsano unica in zona per trascorrere piacevoli pomeriggi e serate in famiglia o tra amici», spiegano dal playcenter di Monsano.