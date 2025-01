Jesi: viola per 5 volte la sorveglianza speciale, denunciato un 33enne

Per la quinta volta il 33enne marocchino è stato denunciato per la violazione della misura di prevenzione secondo cui deve restare in casa dalle 22,30 alle 7

JESI – Non ne voleva sapere di sottostare a quella misura di prevenzione, secondo cui doveva restare in casa nella fascia oraria dalle ore 22,30 alle 7 del mattino. Per ben cinque volte ha fatto di testa sua, non facendosi trovare in casa al momento del controllo. Pertanto, un marocchino 33enne è stato denunciato ieri dal personale Volanti del Commissariato per il reato di inosservanza continuata della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

L’ultimo controllo, eseguito dalla polizia, sabato sera intorno alle 22,50. Gli agenti hanno proceduto al controllo del giovane – sottoposto alla misura di prevenzione presso l’abitazione familiare – ma dopo aver fatto vani tentativi suonando al citofono e contattandolo sul cellulare, non sono riusciti a rintracciarlo. Il fratello, convivente, ha riferito che non si trovava in casa, che era uscito in compagnia di amici ma non aveva alcuna contezza di dove si trovasse. Pertanto, una volta rintracciato, l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la quinta volta, per inosservanza continuata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.