Ancona, denuncia e foglio di via per il 20enne ladro di capi di abbigliamento

ANCONA – La Polizia di Stato è intervenuta nei pressi di corso Garibaldi dove era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva consumato da poco un furto di alcuni capi di abbigliamento esposti all’interno di un negozio. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato il soggetto – tunisino di circa 20 anni – con ancora in mano la refurtiva che aveva sottratto mentre cercava di allontanarsi.

Condotto presso la Questura lo stesso è stato denunciato e sottoposto a controllo: il giovane aveva a proprio carico precedenti per reati contro la Pubblica Amministrazione, precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti e aveva assidue frequentazioni con soggetti pregiudicati. Non solo, il Questore aveva emesso a suo carico la misura di prevenzione del DACUR circa due settimane fa dopo che lo stesso era stato sanzionato per ubriachezza molesta perchè, stazionando in un locale di Falconara, aveva infastidito e spaventato alcuni avventori del locale.

Oggi per lui oltre alla denuncia è scattato anche il Foglio di Via Obbligatorio da Ancona, con il quale il Questore gli ha ordinato di lasciare la città e di non fare rientro fino al 2029. La violazione della misura di prevenzione sarà sanzionata come autonoma fattispecie di reato.

Dall’inizio dell’anno sono 70 i provvedimenti di allontanamento per soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica emessi dal Questore Capocasa.