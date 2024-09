Jesi, progetto Edison alla Zipa: fissata l’inchiesta pubblica

JESI – Appuntamento il 26 e 30 settembre, alle 17, all’Hotel Federico II. Sono le date della inchiesta pubblica sul progetto Edison per un impianto di trattamento rifiuti e bonifica terreni contaminati che la multinazionale ha chiesto di realizzare alla Zipa.

«La Provincia di Ancona ha indetto, per i giorni 26 e 30 settembre 2024, alle ore 17,00, presso la “Sala Riunione Musicisti” dell’Hotel Federico II – Via Ancona 100 – Jesi, l’inchiesta pubblica relativa al progetto sottoposto alla procedura di PAUR denominato: Piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di “End of Waste”. Proponente: Edison Next Recology srl con sede legale nel Comune di Rivoli (TO) Via Acqui n° 86 CAP 10098. La richiesta di intervento ai lavori della assemblea va presentata entro le ore 12 di martedì 24 settembre 2024, inviando una mail a provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it e indicando nell’oggetto “Partecipazione all’inchiesta pubblica del 26-30 settembre 2024”, nome e cognome, qualifica e motivo dell’intervento.

I soggetti interessati possono prendere visione del progetto scaricandolo al seguente link:

https://www.provincia.ancona.it/Valutazione-Impatto-Ambientale-V-I-A-info/Valutazione-impatto-ambientale-Pubblicazioni-1 alla pagina VIA e PAUR “Piattaforma polifunzionale per il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e per la produzione di “End of Waste”.

Entrambe le sedute previste potranno essere seguite in diretta streaming collegandosi all’indirizzo del sito internet istituzionale del Comune di Jesi e all’indirizzo https://webtv.comune.jesi.an.it ».

«La forma dell’inchiesta pubblica, strumento partecipativo abbastanza nuovo introdotto da una delle ultime modifiche al Codice dell’Ambiente, è sostanzialmente quella di una assemblea – spiega la dottoressa Raffaela Romagna dell’Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Provincia di Ancona, responsabile del procedimento – la forma è quella di una riunione pubblica nella quale spiegare a tutti gli interessati il progetto proposto e i suoi impatti. Al proponente spetta l’illustrazione, seguita da una successiva fase di confronto, dibattito e contraddittorio coi soggetti interessati».