Fabriano, ginnastica ritmica: Milena Baldassarri saluta il palcoscenico internazionale

Milena Baldassarri si ritira. O forse no, forse soltanto a livello internazionale. La notizia circola da ieri, 3novembre, quando la 23enne ginnasta ravennate adottata da Fabriano, olimpionica anche a Parigi 2024 insieme a Sofia Raffaeli, con un messaggio indirizzato al pubblico ha annunciato il proprio ritiro. Almeno dalla scena internazionale, appunto, salvo poi rettificare il tiro: successivamente, infatti, la ginnasta ha specificato che fino alla fine dell’anno si allenerà e avrà impegni in Italia, e che quello di sabato scorso, al gala internazionale Euskal Gym di Bilbao, è stato solo un saluto rivolto al pubblico internazionale.

L’intenzione, però, appare piuttosto chiara. Nel momento in cui è entrata in pedana, sabato in Spagna, uno schermo ha proiettato la sua lettera d’addio all’attività agonistica, parole in spagnolo, in bianco su sfondo scuro, emozionanti, con la musica di Billie Eilish che poi ha accompagnato anche il suo esercizio: «Cara ginnastica ritmica, ho sempre voluto fare grandi cose quando ero piccola e ora posso dire di esserci riuscita – ha scritto Milena Baldassarri –. Non bisogna mai arrendersi: anche se si sente di aver toccato il fondo, il tono non deve mai essere perso anche se il tuo crollo peggiore è con te sempre. Fa capire che la gelosia non porta da nessuna parte e che dovremmo essere felici per i nostri obiettivi ma anche per quelli degli altri».

Milena Baldassarri alla fine dell’esercizio ha salutato il pubblico che l’applaudiva visibilmente emozionata, ma poi su una storia del suo profilo Instagram ha chiarito: «Ciao a tutti. Nelle ultime ore sto leggendo come la gente vuole contestualizzare il mio gala di ieri sera, senza che io abbia dato dichiarazioni concrete. Sì, c’era una lettera nello schermo dietro, ma non è per adesso, è stato un saluto per il pubblico internazionale, perché probabilmente è stata l’ultima volta in una pedana all’estero. Fino a prova contraria io ancora mi alleno e fino alla fine dell’anno avrò svariati impegni in Italia».

«Una notizia che lascia il segno – ha commentato la sindaca di Fabriano, Daniela Ghergo –. Perché Milena non è solo una grandissima ginnasta. È stata l’emblema della ginnastica ritmica italiana, il suo volto solare e il sorriso radioso, uniti alla sua straordinaria eleganza, hanno incantato i palasport del mondo. Milena è una campionessa di rara classe e bellezza, un esempio di semplicità e di umiltà, di grazia e determinazione. Cittadina onoraria di Fabriano, la città la considera il suo orgoglio. Grazie per averci regalato straordinarie emozioni».