Gianmarco Tamberi forse lascia. O forse no. Fa tutto parte dello show

ANCONA – Gianmarco Tamberi tiene con il fiato sospeso l’Italia e il mondo dei suoi sostenitori e dell’atletica. Ieri pomeriggio (22 gennaio), infatti, il campione olimpico di Tokyo 2020 ha postato una storia su Instagram in cui a caratteri bianchi su sfondo nero ha scritto: «Forse è giunto il momento di prendere quella decisione», con tanto di puntini di sospensione per aumentare la suspence. Fa tutto parte dello show alla Gimbo, quello cui il campione di salto in alto ha ormai abituato i suoi sostenitori, quello che oggi con i social alimenta popolarità e visibilità. Ma la questione messa in campo da Gianmarco Tamberi non è secondaria. Continuare o lasciare, proseguire in una preparazione estenuante – perché puntare all’oro olimpico non è una cosa qualunque né destinata a chiunque – oppure dedicarsi ad altro, alla realizzazione di una famiglia con la moglie Chiara Bontempi, a giocare a pallacanestro nel tempo libero, o a quello che vuole. In ballo c’è, infatti, la partecipazione alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028. E Gimbo in una circostanza ha dichiarato che stava riflettendo sull’abbandono, ma poi successivamente ha detto, invece, che avrebbe potuto continuare.

Ecco dunque il possibile senso di quella frase, forse è davvero giunto il momento di scegliere, di decidere, per Tamberi, forse non significa che ha già deciso, in un senso o nell’altro, forse dietro allo show c’è davvero la consapevolezza maturata dal campione che è giunta l’ora di prendere una direzione. Avrebbe deciso di decidere, insomma. Facendolo in modo definitivo. Perché Tamberi si sta ancora allenando, al PalaCasali di Ancona, come conferma anche sua madre, Sabrina Piastrellini, anche lei stupita del messaggio lasciato su Instagram dal figlio: «Ho visto anch’io il suo post sulle storie di Instagram, ma non so nulla, non mi ha comunicato nulla. So che si sta allenando, al PalaCasali, e sulla storia anch’io ho messo i punti di domanda. Ma lui è così, tutto un enigma, tutto un divertimento». Stavolta, però, la decisione sembra imminente. Gli sportivi si augurano che lo show prosegua, quello in pedana soprattutto, quello alla Gimbo, orgoglio nazionale. Ma forse per il campione è giunto il momento di ritirarsi. Con il “forse”, però, perché lo show deve continuare.