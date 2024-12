Macerata, la Wiener Royal Orchestra in città con il “Concerto di Natale”

MACERATA – Ritmo, brio, tecnica raffinata uniti alla spettacolarità della danza. Tutto il fascino della tradizione

musicale viennese è racchiuso nel concerto di Natale che la Wiener Royal Orchestra terrà al suo debutto al Teatro Lauro Rossi, sabato 14 dicembre alle ore 21.

Il concerto, inserito nel programma delle iniziative organizzate dall’amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie, offrirà l’occasione di una serata di spensierata leggerezza, perfetta per rievocare i fasti della Vienna imperiale e preparare lo spirito all’atmosfera gioiosa del Natale. Un magnifico caleidoscopio musicale di valzer, polke e marce noti al pubblico di ogni paese, che ogni anno incantano migliaia di ascoltatori in tutta Europa.

Diretta dal violinista Michal Hudack la Wiener Royal Orchester è costituita da elementi provenienti dalle più prestigiose orchestre viennesi – come Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker, e Österreichischer Rundfunk ovvero l’Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna – ed è composta da 150 musicisti, cantanti e ballerini che si alternano in varie formazioni nei concerti a Vienna e in tournée in una indimenticabile coreografia che rende unica ogni loro esibizione.



Il ricco programma proposto a Macerata spazia da noti brani della tradizione natalizia quali Adeste Fideles, Cantique de Noël, Bianco Natale, Panis Angelicus, a composizioni celebri della storia della musica classica come Le quattro Stagioni di Antonio Vivaldi – di cui verrà eseguito il primo movimento dell’Inverno. Di grande impatto sonoro per il pubblico saranno una spettacolare e virtuosistica esecuzione della Marcia Turca di Wolfgang Amadeus Mozart trascritta per pianoforte e orchestra, e la notissima la Danza Ungherese n. 5 di Johannes Brahms.

Lirico e intenso l’Adagio del Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 K 488 di Mozart una delle pagine più belle del compositore salisburghese, eseguito al pianoforte da Merita Rexha Tërshana. Le voci del soprano Anna Ryan e del mezzosoprano Christina Baader impreziosiranno inoltre con le loro voci cristalline l’esecuzione di uno dei capolavori della musica, la delicata Barcarolle di Jacques Offenbach.



Non poteva mancare un omaggio al ‘re’ del valzer, Johannes Strauss, protagonista indiscusso dei decadenti fasti della stagione musicale viennese di fine Ottocento. Di Strauss sono in programma l’Aria di Orlwski (dall’operetta il Pipistrello), la vivacissima Polka Auf Ferienreisen! e il popolarissimo valzer Sul bel Danubio blu.



Infine, a chiusura dell’anno Pucciniano, dedicato al centesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, ospite d’onore della serata sarà il Maestro Alberto Veronesi, dal 2015 al 2024 presidente della Fondazione Puccini di Lucca, che dirigerà la toccante elegia per quartetto d’archi I Crisantemi, composta dal Maestro lucchese nel 1890. Voci soliste il soprano Anna Ryan e il mezzosoprano Christina Baader.



Informazioni e biglietti: Biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini, 10, da martedì a sabato 10–13 e 16.30– 19.30 | tel. 0733.230735.