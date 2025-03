Pesaro, movida estiva: ecco gli orari per la musica e le aree pedonali

PESARO – Musica nei locali pesaresi, ecco la programmazione dell’estate pesarese.

Nuovi orari per le attività che fanno ascolto musica a Sottomonte, Campo di Marte e nell’area portuale. Mantenuta l’area pedonale in viale Trieste con piccole modifiche. E una nuova ztl a Baia Flaminia, nell’area di piazzale Europa il martedì di Baby Baia, il sabato e la domenica dopo le 19.

Sono queste le novità annunciate dal sindaco Andrea Biancani e dalle assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci e alla Viabilità Sara Mengucci in vista dell’estate 2025. «Abbiamo deciso di comunicarle con largo anticipo rispetto al passato, così da permettere alle attività di organizzarsi nel miglior modo possibile – spiegano -. Si tratta di una scelta pensata per trovare equilibrio tra le richieste dei residenti, quelle delle attività economiche e alla voglia di svago dei giovani».

Viale Trieste

La nuova regolamentazione della viabilità di viale Trieste sarà in vigore a partire dal 31 maggio fino al 31 agosto.

«L’area sarà suddivisa in tre zone (foto). Rispetto allo scorso anno, facendo seguito alle richieste che ci sono arrivate, abbiamo aggiunto un’ora in più al carico e scarico delle merci, che si potrà effettuare fino alle 12. La prima area (gialla) è quella compresa tra piazzale della Libertà e viale Zara, sempre transitabile, tranne il venerdì, sabato e domenica che diventerà ztl dalle 19 alle 6.

La seconda area (verde) è quella compresa tra viale Zara e via Ninchi e tra viale Da Vinci a via Paterni e sarà area pedonale tutto il giorno, con transito dalle 6 alle 12 per il carico e scarico. La terza area (arancione) è aperta al traffico tutti i giorni fino alle 19, dopodiché diventerà ztl e sarà transitabile solo da chi avrà il permesso. Con questa ri-organizzazione nei week end di giugno, luglio e agosto viale Trieste sarà quindi sempre pedonale a partire dalle 19».

Baia Flaminia

Sindaco e assessore hanno poi annunciato le novità che riguardano Baia Flaminia, che per la prima volta, a luglio e ad agosto, avrà la sua ztl, che non sarà limitata solo al martedì, ma sarà estesa anche al sabato e la domenica, dalle 19 alle 6: «la nuova regolamentazione riguarderà vi Londra e via Bruxelles (zona piazza Europa) che diventerà zona traffico limitata».

Parallelamente alla viabilità è stata ripensata anche la sosta «in quanto, negli ultimi anni, la navetta che collegava il parcheggio della stata Tra i Due Porti con la Baia viaggiava vuota. Quindi per evitare di spendere risorse inutilmente, e per garantire una maggiore rotazione degli utenti in Baia abbiamo previsto che a partire dal 14 giugno, data di attivazione della navetta, esclusivamente di sabato e domenica, i parcheggi di Baia Flaminia saranno blu, cioè a pagamento. Questo per disincentivare l’uso della macchina, a favore della mobilità dolce e per incentivare l’uso della navetta gratuita, che in cinque minuti da strada Tra i Due Porti può portare i cittadini in Baia Flaminia».

Ancora sulla sosta: tutti i giorni (esclusi sabato e domenica) in via Londra, via Bruxelles, e il parcheggio vicino ai campi da tennis, i parcheggi saranno invece a disco orario di 90 minuti.

Orari ascolto musica

La terza novità annunciata riguarda «gli orari delle attività che fanno ascolto musica, in particolare Sottomonte, Campo di Marte e nell’area portuale. Abbiamo diviso la zona mare in cinque aree (Sottomonte, viale Trieste, Porto, Baia Flaminia Piazza Europa e Baia Campo) e tre fasce orarie. Nell’area 1(dal sottopasso dei Gelsi a Fosso Sejore) e nell’area 5 (Baia Flaminia Campo di Marte): da domenica a giovedì fino all’ 1, il venerdì e il sabato fino alle 3. Nell’area 2 (dal sottopasso dei Gelsi a viale Trieste angolo via Gorizia) e nell’area 4 (Baia Flaminia area piazza Europa) da domenica a giovedì fino alle 24, il venerdì e il sabato fino all’1.

Nell’area 3, una nuova area che va da viale Trieste dall’angolo di via Gorizia, calata Caio Duilio, strada tra i Due Porti da domenica a giovedì fino all’1, il venerdì e il sabato fino alle 2. Le attività potranno richiedere fino a 4 deroghe (escluso il giorno di ferragosto e quello della Notte delle Candele dove l’orario di chiusura è già previsto per le 3) che saranno concesse a discrezione dell’Amministrazione».

E concludono: «Il lavoro fatto, in sinergia con le attività economiche, associazioni di categoria e i vari soggetti coinvolti, ha avuto come obiettivo quello di continuare a puntare sulle aree pedonali, disincentivare l’uso dell’auto a favore della bicicletta o delle navette. In più di ridefinire gli orari dell’ascolto musica tenendo insieme le esigenze dei residenti, turisti, attività commerciali, giovani. Una politica che sommata al ricco programma degli eventi presentato la scorsa settimana, vuole rendere la nostra città accogliente, stimolante, capace di promuovere eventi culturali di altissima qualità, ma anche momenti di svago per tutti».