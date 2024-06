Potenza Picena, ubriaco infastidisce i clienti di una pasticceria e di tre bar: daspo urbano per un residente

Nei guai finisce un 35enne residente a Potenza Picena. L'uomo per due anni non potrà avvicinarsi a tre bar, una pasticceria e un panificio

MACERATA – I carabinieri del Comando stazione di Potenza Picena, diretti dal luogotenent Inerio Sopranzi, hanno dato applicazione alla misura di prevenzione del “daspo urbano”, nei confronti di un uomo di 35 anni, di origini romane ma residente in città.



Il provvedimento, emesso dal questore di Macerata, su proposta dei militari della stazione del centro storico, nasce da una serie di interventi effettuati dai carabinieri nelle scorse settimane, in bar e ristoranti del territorio. Qui l’uomo aveva arrecato non poco disturbo, perché in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, tanto da indurre, in più occasioni, i titolari degli esercizi commerciali ed i malcapitati avventori, a richiedere l’intervento dei carabinieri per allontanarlo.

L’uomo, che ha alle spalle anche numerosi precedenti penali per stupefacenti, non potrà più avvicinarsi ed avere accesso a ben cinque esercizi commerciali della città tra cui tre bar, una pasticceria ed un panificio, per un periodo di due anni.

L’attività di prevenzione si inserisce in una serie di iniziative, da tempo poste in essere dal Comando stazione di Potenza Picena e dagli altri reparti della Compagnia di Civitanova Marche, per tutelare la tranquillità dei cittadini.