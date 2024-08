Ferragosto sicuro a Fabriano: pattuglie in strada supportate dall’elicottero dell’Arma

FABRIANO – Controlli straordinari del territorio che si affiancano a quelli ordinari di prevenzione messi in atto dai carabinieri della Compagnia di Fabriano per garantire un’ulteriore sicurezza per questo lungo ponte di Ferragosto. Una serie di controlli per prevenire le cosiddette stragi del sabato sera e qualsiasi altra tipologia di reato. I carabinieri della compagnia cittadina e dalle Stazioni presenti nei Comuni di competenza si sono concentrati per prevenire i furti in appartamento considerata la stagione estiva, l’abuso dell’alcol alla guida, il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e le eventuali truffe con la tecnica dello specchietto e non solo. Impegnate molte pattuglie con istituzioni di posti di controllo lungo le principali arterie cittadine e non solo. Carabinieri in borghese e in divisa nei luoghi di maggior frequentazione giovanile.

Gli esiti

Dalla mattinata del 14 agosto scorso, i carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno varato l’operazione “Ferragosto sicuro” attraverso una prima fase di controlli straordinaria del territorio messi in atto nella mattinata del 14 agosto scorso con 5 pattuglie in strada, più una di militari in borghese, concentratesi in via Dante e supportate dall’elicottero dell’Arma. Complessivamente sono state fermate 40 automobili e identificate oltre 60 persone. In totale sono state elevate 4 contravvenzioni: due per sorpasso in luogo non consentito, mancanza di cintura di sicurezza allacciata, superamento della limitazione dei rumori molesti. Il servizio di controllo del territorio è proseguito nella serata del 14 e per tutta la giornata di ieri, concentrandosi soprattutto nei luoghi di massima concentrazione giovanile e non solo. Da questo pomeriggio e per tutta domenica prossima, i carabinieri della Compagnia di Fabriano torneranno in strada in modo massiccio e capillare. Strada principali, frazioni cittadine, luoghi di aggregazione, centro storico e in prossimità dei locali, in queste aree i militari saranno presenti per un’attività preventiva e, soprattutto, per far aumentare la percezione di sicurezza di tutti i residenti.