Tragedia ad Ascoli: stroncato da un malore il tifoso Silvio Amatucci

ASCOLI – Tragedia ad Ascoli. Un improvviso malore non ha lasciato scampo al 53enne Silvio Amatucci, storico tifoso e personaggio molto conosciuto in città. L’uomo avrebbe avuto una grave emorragia mentre si trovava nella sua abitazione di via Pesaro, nel quartiere di Porta Maggiore. Sul posto, per chiarire le dinamiche di quanto accaduto, si sono recati sia gli agenti della polizia scientifica e quelli della squadra mobile della questura. C’è un alone di mistero, infatti, per la presenza, sul corpo, di una vistosa ferita.

I soccorsi

L’ambulanza del 118, arrivata sul posto, ha tentato le manovre rianimatorie ma per l’ascolano non c’è stato nulla da fare. Sulle cause del decesso, come detto, indaga la Polizia: da una prima ricostruzione l’uomo avrebbe perso molto sangue a causa di un’emorragia causata da una vistosa ferita. Da chiarire se provocata da una caduta, ma si escluderebbe una morte violenta. La notizia della morte di Amatucci, comunque, si è rapidamente diffusa in città, trattandosi anche di un grande tifoso dell’Ascoli.