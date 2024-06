Castelraimondo, svaligia una pasticceria in corso Italia: 50enne in manette

CASTELRAIMONDO – In piena notte svaligia una pasticceria in pieno centro di Castelraimondo (Mc), nasconde la cassa poi torna a casa, si cambia ed esce per crearsi un alibi, ma non si accorge che era stato visto da dei giovani che avevano chiamato i carabinieri. È finito in manette un 50enne siciliano che lavora come operaio in una ditta edile della zona. Fissata per domani la direttissima.

Il furto è avvenuto questa notte verso le tre. L’uomo si era introdotto in una nota pasticceria di Castelraimondo che si trova in corso Italia dopo aver forzato la porta di ingresso. Dopo aver sradicato la cassa era fuggito portandola con sé, l’aveva nascosta in previsione di ripassarci in un secondo momento a svuotarla. Era quindi andato a casa, si era cambiato ed era tornato in giro per crearsi un alibi.

Contrariamente alle proprie aspettative il cinquantenne è invece incappato nella pattuglia dei carabinieri della Stazione di Castelraimondo che, dopo la chiamata al 112 di alcuni giovani del posto, hanno individuato l’uomo e lo hanno condotto immediatamente in caserma.

È iniziata poi la ricerca della cassa e della refurtiva (poche decine di euro di fondo cassa) che comunque è stata ritrovata dopo un lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera Stazione dei carabinieri. All’interno c’erano ancora i soldi che sono stati restituiti ai legittimi proprietari così come l’intera macchina per gli scontrini fiscali portata via dal ladro.

Per il siciliano, già noto alle forze dell’ordine e trapiantato da tempo nelle Marche, è scattato l’arresto. Su disposizione del pubblico ministero di turno Claudio Rastrelli, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà domani mattina.