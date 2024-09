Corridonia, alla guida senza patente e senza assicurazione rifiuta l’alcoltest: denunciato

MACERATA – Alla guida dopo aver bevuto, denunce e patenti ritirate. Quattro giovani, trovati con la droga sono stati segnalati alla prefettura. È il bilancio dell’attività di controllo del territorio eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Macerata guidata dal tenente colonnello Giorgio Picchiotti.

Per quanto riguarda i controlli su strada, lunedì scorso (2 settembre) i carabinieri di Montefano hanno ritirato la patente a un 25enne di Porto Recanati. Nella tarda serata infatti il giovane, mentre percorreva via Matteotti alla guida della sua Fiat Punto, era finito contro due auto in sosta. Sottoposto all’alcoltest è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,03 grammi per litro, ovvero quattro volte superiore al limite consentito. Per lui è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

La sera dello scorso 27 agosto, invece, i militari della Stazione di Corridonia hanno intimato l’Alt ad un’Audi A3. Alla guida c’era un 36enne di origine romena ma residente da diversi anni a Corridonia che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. Non solo. Dai controlli eseguiti è emerso che guidava senza aver mai conseguito la patente e l’auto era senza assicurazione. È stato denunciato per rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolemico ed essendo stato già sanzionato nel biennio per un’analoga violazione è stato denunciato anche per guida senza patente. L’Audi è stata sequestrata. La denuncia per guida in stato di ebbrezza è scattata anche per un 41enne di Camerino fermato dai militari della Sezione Radiomobile di Macerata la notte dello scorso 2 settembre in corso Cavour mentre era alla guida di una Mercedes. Aveva un tasso pari a 1,64 grammi per litro.

Le segnalazioni alla prefettura invece riguardano quattro giovani tra i 18 e i 31 anni. I controlli sono stati effettuati in diverse circostanze dalle pattuglie del Nucleo Radiomobile del capoluogo e dalla Stazione di Cingoli. Nei primi tre casi, durante i servizi notturni svolti negli ultimi giorni di agosto, i militari del Nucleo Radiomobile hanno controllato un 18enne, un 28enne e un 31enne, tutti abitanti nel capoluogo, trovandoli in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana. A carico del 31enne, sorpreso in possesso dello stupefacente mentre era alla guida di un’auto, è scattato anche il ritiro della patente di guida. Il quarto, invece, è uno studente 18enne di Cingoli fermato dai carabinieri della locale Stazione il pomeriggio del 27 agosto e trovato in possesso di 0,3 grammi di marijuana.