Ancona, reati contro il patrimonio e possesso di cocaina: avviso orale per una 45enne

ANCONA – Qualche ora fa il Questore di Ancona ha firmato ed emesso nei confronti di una donna – italiana di circa 45 anni – la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

La donna, qualche giorno fa, era stata trovata in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di materiale per il confezionamento e di denaro contante verosimilmente provento di reato e pertanto veniva tratta in arresto dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima. La donna era gravata già da diversi precedenti inerenti reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione e la violazione del Testo Unico in materia di stupefacenti. Inoltre la stessa era solita accompagnarsi con altri soggetti pregiudicati e traeva profitto dalle attività delittuose poste in essere, anche in concorso.

Per tali motivi rientrava nel novero della cd. “pericolosità generica” ed il Questore l’ha ammonita con un avviso orale, invitandola a tenere un comportamento conforme alla legge, più volte violata. Sulla base di tutti gli elementi valutati dai poliziotti è verosimile che la donna possa commettere in futuro altri e più gravi delitti, da qui la necessità di ammonirla con una misura di prevenzione ad hoc, con la quale il Questore la invita a cambiare immediatamente condotta di vita. In caso di inottemperanza alle prescrizioni alla stessa sarà applicata una misura di prevenzione più grave.

Si tratta del 47 Avviso Orale emesso dal Questore di Ancona dall’inizio dell’anno e fino ad ora, a fronte dei 60 avvisi orali emessi – in totale – nel corso di tutto il 2023.

Il Questore di Ancona: «È fondamentale dare immediata risposta a tali fenomeni affinché possano non ripetersi più ed affinché la nostra provincia sia vivibile, civile e scevra da tali episodi».