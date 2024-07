Ancona, provoca un incidente con l’auto sotto sequestro dal 2022: nei guai 28enne

ANCONA – I poliziotti sono intervenuti intorno alle ore 4 della scorsa notte in via Filonzi in quanto veniva segnalata la presenza di un uomo in stato confusionale che camminava lungo la strada scalzo. Giunti immediatamente sul posto i poliziotti intercettavano l’uomo che era effettivamente senza scarpe, con una maglietta parzialmente bagnata addosso ed in stato di alterazione psicofisica, tanto da riferire di non ricordare perché si trovasse lì. Inoltre lo stesso asseriva di non avere documenti al seguito ed in mano aveva una targa prova appartenente ad un veicolo.

Per tutti gli accertamenti del caso veniva accompagnato in Questura e qui identificato: si trattava di un uomo di origine rumena di circa 28 anni. Il soggetto aveva nella proprie tasche la disponibilità di una chiave di una vettura. Quest’ultima veniva rintracciata dai poliziotti nei pressi di un’area di servizio, si presentava senza targa, priva di copertura assicurativa ed incidentata poiché, probabilmente, aveva urtato la colonnina di benzina all’interno della stessa area di servizio ove era stata rinvenuta. All’uomo veniva chiesto il motivo per il quale l’autovettura si trovasse in un altro luogo rispetto a dove era stato fermato ed il motivo per il quale la targa di prova e la chiave fossero nella sua disponibilità ma lo stesso riferiva di non ricordare nulla. Anche in merito all’incidente l’uomo non sapeva fornire spiegazioni. Dagli accertamenti esperiti inoltre il veicolo risultava essere stato posto sotto sequestro dai poliziotti in un città della Puglia nel 2022.

Considerata la situazione di alterazione psicofisica dell’uomo i poliziotti richiedevano l’intervento del personale sanitario che procedeva ad accompagnare lo stesso presso il locale Ospedale per le cure del caso.