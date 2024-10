Pesaro, portale e portone dei musei civici restaurati e restituiti al loro splendore

PESARO – Presentato alla città il restauro che ha donato nuova luce all’ingresso di Palazzo Mosca sede dei Musei Civici: il doppio intervento su portale lapideo e portone ligneo è stato finanziato dal Lions Club Pesaro Host per lasciare un segno concreto sul luogo simbolo del patrimonio museale cittadino, proprio nell’anno da Capitale della cultura.

Nuova luce, dunque, per l’ingresso di un edificio scelto proprio perché simbolo dell’offerta museale pesarese grazie ai suoi magnifici tesori di pittura, ceramica e arti decorative che raccontano la storia del territorio e su cui svetta un capolavoro assoluto come la Pala dell’Incoronazione della Vergine di Giovanni Bellini.

L’intervento è stato finanziato dal Lions Club Pesaro Host per un importo di 14.408 euro IVA inclusa ed è partito nel marzo di quest’anno – sotto la presidenza Lions di Andrea Luminati – per concludersi i primi di luglio con l’attuale presidenza di Alberto Marchetti. A realizzarlo, la ditta Gamma S.r.l. Restauro e Conservazione Opere d’Arte (Fano).

Per il sindaco Andrea Biancani «oltre ai lavori di ristrutturazione all’interno delle ex falegnamerie di Palazzo Mosca, che stanno procedendo proprio in queste settimane, si aggiunge un ulteriore e importantissimo intervento finanziato grazie alla volontà dei Lions Club Pesaro Host». Ha continuato Daniele Vimini: «Il portale in pietra è stato ripulito dallo sporco dello smog dovuto al fatto che piazza Mosca è stata per tanti anni un parcheggio e una zona del centro molto trafficata. Quindi, la liberazione dalle auto e adesso il portale e il portone restaurati ci aiutano a passare il messaggio che questo luogo è davvero prezioso e significativo per il patrimonio culturale cittadino».

«In qualità di Presidente del Lions Club Pesaro Host per l’anno sociale 2023/2024 ho pensato di fare qualcosa per supportare e dare lustro alla nostra città nell’anno di Pesaro Capitale della cultura – ha sottolineato Andrea Luminati – Grazie al sostegno di tutti i nostri soci e alla collaborazione con il Comune di Pesaro siamo riusciti a far tornare l’ingresso di Palazzo Mosca allo splendore originale».

«Un intervento impegnativo ma di grande soddisfazione: così ha definito il lavoro Giovanna Macchi, titolare della Gamma S.r.l. Restauro e Conservazione Opere d’Arte (Fano) – per cui si è deciso con la Soprintendenza di consolidarlo mantenendo l’essenza originale». L’intervento è stato eseguito sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, il restauro ha previsto una serie di lavorazioni.