Giornata senza auto e mobilità sostenibile: Ascoli regala i buoni colazione. A Jesi arriva Lepore

ANCONA – Le Marche festeggiano la ˊSettimana europea della mobilità sostenibileˊ e celebrano il 22 settembre la giornata senza auto, che però Ascoli fissa al 13 ottobre. Tante le iniziative in ogni angolo della regione per dire sì a una vita più lenta e green, nel rispetto dell’ecosistema terrestre.

«Il tema della mobilità sostenibile a Jesi è moto sentito – spiega la presidente jesina di Legambiente, Francesca Paolini – È merito soprattutto dell’assessora comunale Melappioni. Un tema che le sta davvero a cuore, quello del green, e lei punta tantissimo su questo supportandoci nelle varie iniziative con il suo assessorato. Il nostro circolo Legambiente Jesi, in questa settimana, organizza il ˊGiretto d’Italiaˊ, previsto per il 19 settembre. Si tratta di un invito rivolto a cittadini e studenti ad andare a scuola o lavoro in bicicletta o con altri strumenti di micromobilità, come il monopattino, l’overboard, la bici elettrica, con la pedalata assistita e via dicendo. Ci saranno dei check point e chi aderirà al nostro appello sarà censito. Una sorta di gara virtuale fra tutte le città italiane che hanno raccolto la sfida – evidenzia – vincerà chi censirà più persone ai check point. Noi arricchiremo il tutto con una lotteria, ci sarà una estrazione a premi».

La locandina degli eventi a Jesi (foto per gentile concessione della presidente di Legambiente Paolini)

E ancora: «Durante la settimana, venerdì 20 ci sarà un convegno dal titolo ˊLe transizioni giusteˊ e anche lì si parlerà di mobilità sostenibile al Teatro Moriconi. Fra gli ospiti, Matteo Lepore, sindaco di Bologna, che dallo scorso anno ha istituito ˊBologna città 30ˊ, un esperimento davvero riuscito – riflette Paolini – che ha visto il calo degli incidenti e la diminuzione del traffico».

Il 27, invece, inaugurazione del parcheggio per sole bici in centro. A Pesaro, dal 20 al 22 settembre parte la campagna ˊPuliamo il mondoˊ. Il 18, anche qui, arriva il ˊGiretto d’Italiaˊ. Ad Ancona, invece, per il giorno senza auto (cioè domenica 22 settembre), largo ad una esposizione di veicoli elettrici in piazza della Repubblica (orario 10-19). Il 22, anche Ancona pulisce il mondo: l’iniziativa è portata avanti dal Circolo Pungitopo di Ancona, presieduto da Emiliano Stazio.

Un vecchio progetto MaSmo (foto di repertorio)

Per Ferdinando Blefari, Innovation manager della Marche Smart Mobility, questo è «il quarto anno consecutivo che la MaSMo (Marche Smart Mobility, una start-up innovativa e dimostratore esperienziale sulla Smart Mobility di Ancona), presenta l’evento Ancona Electric Days. La giornata è inserita nel contesto della campagna di promozione e sensibilizzazione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dalla Commissione Europea Ancona Electric Days, è iscritta come Mobility Action della Mobility Week Europea e mira a coinvolgere cittadini e rappresentanti istituzionali nel migliorare l’utilizzo e nel testare nuovi servizi di mobilità a emissioni zero e sistemi all’avanguardia di ricarica».

Davanti alle Muse, l’esposizione di mezzi elettrici e delle soluzioni di ricarica con relativi test drive di auto elettriche vede la collaborazione con i partner Delta Motors di Ancona, con il Gruppo Punto Auto di Ancona e con Mobility Rent di Civitanova Marche. Alcuni formatori specializzati saranno a disposizione per accompagnare tutti gli iscritti alle prove di guida, con approfondimenti sulle modalità e vantaggi della mobilità sostenibile. L’evento è gratuito previa registrazione su Eventbrite.

Ricchissimo il calendario di eventi ad Ascoli Piceno, dove il Comune ha dato il via ad una vera e propria maratona green, con tanto di buoni colazione. Dal 16 al 22 settembre allestimento di un’area di “Socialità Urbana” (ParkingDay – spazio da sottrarre alle auto) compresa tra Viale Vellei e Via Piave con panche e tavoli, fioriere, vasi con arbusti a foglie larghe per ombreggiatura e set di cestini per la differenziata (in collaborazione con Eco Services); dal 16 al 20 (7:30-08:30 e dalle 15:30 alle 16:30 istituzione temporanea di una “Strada Scolastica” su via San Serafino da Montegranaro in corrispondenza dell’ISC Ceci di Borgo Solestà (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Pergolesi e via Verdi – in collaborazione con AVIS e FIAB – Amici della Bicicletta)».

Fiab Ancona-Conero

E ancora: come incentivo ad utilizzare la bicicletta per recarsi a scuola (BikeToSchool) o al lavoro (BikeToWork), erogazione di “Buoni Colazione” da parte di FIAB-Amici della Bicicletta ai ciclisti in transito sulla direttrice Monticelli-Porta Romana; i volontari FIAB-AdB, riconoscibili con pettorina e bandiera, saranno presenti nelle seguenti postazioni: lunedì ponte di Porta Maggiore – Fontane Pilotti; martedì Piazza Arringo; mercoledì Ponte di San Filippo – area verde; giovedì chiesa Crocefisso dell’Icona; venerdì Ponte Nuovo di Campo Parignano – nuova isola sociale. Il valore del buono colazione da diritto, senza ulteriore spesa, a cappuccino/caffè+pasta e potrà essere utilizzato entro domenica 22 settembre presso i seguenti Bar convenzionati: Caffè dei Sogni (Viale Indipendenza); Caffè Gelateria Monardi (Monticelli); Bar Ro.Ma. (Via Dino Angelini); Bar Vincèfalacaritàaludome (Piazza Arringo); Bar Chiosco Moka Rica (Ponte Campo Parignano); Forno Marsico (Via B. Tucci).

Dal 17 alle 16 al piazzale della stazione: partenza del corteo di mezzi sostenibili (bici muscolari o a pedalata assistita, bus navetta e mezzi di trasporto elettrici, cargo bike) con ritrovo a partire dalle 15:30 seguendo il seguente percorso: Viale Luigi Luciani, Viale Indipendenza, Ponte di Porta Maggiore, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Arringo, Via Trieste, Via del Duca e Piazza del Popolo.

La ciclabile San Benedetto del Tronto (foto d’archivio)

Il 17 (alle 17), alla Sala della Ragione – Palazzo dei Capitani del Popolo, convegno per l’avvio dei lavori di redazione del “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile P.U.M.S.” (qui il programma degli interventi); venerdì 20 settembre alle 10 inaugurazione del “Ponte sul torrente Lama” e della ciclovia del Tronto tratto B2, alla presenza dell’Assessore alle Infrastrutture della Regione Marche Francesco Baldelli e dei Sindaci Marco Fioravanti (Ascoli Piceno) e Andrea Cardilli (Colli del Tronto); a seguire inaugurazione delle ciclostazioni di Marino del Tronto e Maltignano.

Appuntamento anche ad ottobre: il 13 dalle 9 alle 18 istituzione della “Giornata senza auto” nella zona del centro storico compresa tra via XX Settembre, Piazza Arringo, via Trieste, Piazza Santa Maria Intervineas, via Ceci, via Vidacilio, via del Trivio, Piazza del Popolo.