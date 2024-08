Pesaro, tavolo tecnico tra Comune e Autorità Portuale. Biancani: «Sbloccare le concessioni o si rischia la paralisi delle attività»

PESARO – Porto di Pesaro in stallo con il Comune che rimpalla le responsabilità all’autorità portuale e quest’ultima che chiede l’intervento del Comune.

Il nodo del contendere riguarda alcune autorizzazioni che tengono in stand by il Club Nautico e la sua possibilità di fare ristorazione, oltre a varie concessioni. Al fine di trovare una soluzione che non gravi sulle attività presenti nella zona del Porto di Pesaro, il Prefetto Emanuela Saveria Greco ha indetto, su richiesta dell’Autorità portuale, una riunione d’urgenza presieduta dal Comune di Pesaro, nella figura del sindaco Andrea Biancani e dei tecnici addetti ai lavori; dall’Autorità portuale; dalla Capitaneria di Porto e con la presenza dell’Ammiraglio regionale.



L’intento è quello di far chiarezza sulla situazione delle attività presenti nella zona portuale, per poter ripristinare il loro normale funzionamento e per evitarne il collasso che si prospetta all’orizzonte visto le scadenze delle concessioni e delle autorizzazioni (dicembre 2024) che, fino al 2017, erano rilasciate dalla Capitaneria di Porto, come ente competente, «ma che ora non vengono più riconosciute dall’Autorità portuale, qualora prive di conformità urbanistica. Infatti, le attività che oggi hanno fatto piccoli lavori di ampliamento o hanno trasformato i loro edifici risultano, sempre per l’Autorità portuale seppur autorizzati dalla Capitaneria di Porto, abusivi e non conformi dal punto di vista urbanistico», continua Biancani.



«Tutte le autorità presenti all’incontro di questa mattina si sono dimostrate pronte a collaborare. Un grazie particolare al Prefetto Emanuela Saveria Greco che, nello specifico, ha attenzionato gli enti ad un discorso di carattere generale sulla situazione del Porto – ha sottolineato il sindaco Biancani a fine incontro -. I primi di settembre ci sarà un ulteriore incontro tecnico, coordinato dalla Prefettura, con l’obiettivo di inquadrare la soluzione corretta per poter rinnovare le concessioni in scadenza che, stando alle condizioni che pone oggi l’Autorità portuale, non possono essere rinnovate. Il rischio è quello di paralizzare un’intera zona strategica per la nostra città – rimarca Biancani -, recando gravi danni alla gran parte delle attività presenti».



Nello specifico si è parlato anche della situazione del Club Nautico di Pesaro, il cui ristorante, ormai chiuso da mesi «non può aprire nuovamente solo per via del cambio nominativo relativo ai gestori del locale – spiega il sindaco -. A riguardo l’Autorità portuale, sotto sollecitazione del Prefetto, ha garantito una risposta immediata sulla vicenda. Attendiamo quindi di sapere, nel giro di qualche giorno, quale sarà il futuro di questa attività che, voglio precisare, ha già perso i mesi più proficui dell’anno».



Il sindaco di Pesaro, durante l’incontro in Prefettura, ha rimarcato a tutti gli enti coinvolti la volontà di voler continuare ad occuparsi della vicenda per assicurarsi che le attività portuali «possano essere messe nelle condizioni di lavorare e di rivitalizzare tutta l’area strategica fondamentale per la città di Pesaro».