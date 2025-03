Pesaro, scatta l’operazione bici abbandonate: saranno rimosse e rottamate

PESARO – Bici abbandonate, scatta l’operazione rottamazione.

Via alla “bonifica” in centro storico, zona mare e stazione. Il sindaco Andrea Biancani annuncia l’avvio dell’iniziativa che «prevede la rimozione e lo smaltimento delle biciclette in stato di degrado in città, con lo scopo di migliorare il decoro urbano, garantire una maggiore sicurezza nelle aree pubbliche e favorire una più efficiente gestione degli spazi dedicati alla mobilità sostenibile. La strada – spiega il sindaco, insieme all’assessora alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci e alla Sicurezza Sara Mengucci – non è un deposito dei cittadini, quindi chiediamo ai pesaresi di rimuovere le biciclette non funzionali presenti nelle rastrelliere, altrimenti verranno rimosse e portate in discarica».

I cittadini avranno due settimane di tempo, a partire da lunedì 31 marzo fino a domenica 13 aprile, per rimuovere le biciclette, di proprietà, ma visibilmente inutilizzabili a cui, ad esempio, mancano pezzi o con segni evidenti di abbandono. «Da lunedì 14 aprile scatterà la rimozione che sarà effettuata dagli operatori di Marche Multiservizi e Centro Operativo, su segnalazione della Polizia Locale. I rottami verrano poi smaltiti nel rispetto delle normative ambientali vigenti». Un gioco di squadra per dare risposta ad un problema sia estetico, che funzionale, che di sicurezza. «Con questa iniziativa intendiamo liberare le aree pubbliche dia mezzi inutilizzabili, restituendo ai cittadini un ambiente più ordinato e sicuro, per una gestione più efficiente degli spazi dedicati alla mobilità sostenibile». Oltre alle biciclette dismesse, infatti, «saranno rimossi anche i lucchetti abbandonaie nelle rastrelliere e nelle recinzioni, presenti soprattutto nella zona della stazione, di cittadini o pendolari che le lasciano incustodite per mesi».

La bicicletta è il mezzo più amato dai pesaresi. «L’Amministrazione sta investendo da anni sulla mobilità dolce, affinchè le due ruote siano la prima scelta dei cittadini per i loro spostamenti. Oltre ad investire sull’ampliamento della Bicipolitana, – il sindaco ricorda che a breve ci sarà l’inaugurazione del Ponte Ciclopedonale che andrà aggiungere nuovi chilometri alla linea 11 che collega Santa Maria delle Fabrecce al Centro Storico -, il Comune continua a mettere in campo azioni strategiche. Ad esempio promuovendo stili di vita sostenibili attraverso la tecnologia, premiando tramite la nuova applicazione WOMfit chi usa la bicicletta per andare al lavoro. Spostandoci a piedi o in bicicletta non si producono emissioni, si riduce il traffico e si adotta uno stile di vita più attivo. La mobilità sostenibile è utile all’ambiente e migliora la qualità della vita. Principi che devono andare di pari passo anche con il decoro urbano e il rispetto degli spazi comuni».

Per questo continuiamo a chiedere anche la collaborazione dei cittadini, che, come già facevano in questi anni, potranno continuare a inviarci le loro segnalazioni sulla presenza di bici abbandonate in città, chiamando 0721387800

L’operazione inizierà dalle zone centrali della città e verrà riproposta anche negli altri Quartieri.