Ancona, lo storico Cinema Italia a rischio chiusura? I gestori: «Al via una raccolta fondi»

ANCONA – Cinema Italia a rischio chiusura? Parte la raccolta firma per salvare uno dei luoghi storici della città. Corso Carlo Alberto rischia di perdere un altro pezzo di tradizione anconetana, il CineTeatro Italia, gestito da Chiara Malerba e da Francesco Nocciolino.

L’annuncio con un post su Facebook, che ha fatto balzare sulla sedia non solo i residenti del Piano, ma gli abitanti di tutta Ancona. Al Cinema Teatro Italia, infatti, sono cresciute generazioni di anconetani. «In questi mesi, la nostra struttura ha dovuto affrontare dei lavori per rendere a norma e sicura la sala cinematografica – si legge nel post diramato sui social dai gestori – I tempi e i costi di manutenzione ci hanno fatto temere il peggio, ma un’unica convinzione ci ha guidati: il Cinema Italia non può chiudere. Che ne sarà dei nostri affezionati cinefili che non perdono nemmeno un film? E dei ragazzi e le ragazze che si stavano innamorando di questa arte magica? E cosa faranno le persone più anziane del quartiere senza il cinema, che per loro è un punto di ritrovo? Non è possibile fare a meno del CineTeatro Italia e di ciò che rappresenta. Non ci abbiamo pensato due volte e abbiamo dato avvio ai lavori».

I nuovi gestori del Cinema Italia, Chiara Malerba e Francesco Nocciolino

E ancora: «In questo luogo, da sempre punto di riferimento per molti, rilevato a fine 2021 dalla società Teorema Cinema, noi (Chiara, Francesco, Sabrina, Giovanni e Simone) ci abbiamo portato la nostra idea di cinema e abbiamo provato a farne un luogo che pulsa di nuova energia, che urla di vitalità. I costi per ripagare i lavori di messa in sicurezza, però, rischiano di compromettere il futuro di questo progetto. Vorremo trasformare sempre più il CineTeatro Italia in uno spazio artistico. Questo progetto lo abbiamo definito ´Il cinema post cinema´, cioè un vero e proprio spazio polifunzionale in cui il cinema di qualità si intreccia con attività di teatro, musica dal vivo, reading, conferenze e incontri. Un luogo di incontro e socialità, un nuovo spazio condiviso di partecipazione nel cuore dello storico quartiere Piano San Lazzaro di Ancona. E per farlo ci rivolgiamo a voi che vi siete seduti davanti a questo schermo da bambini, ed ora ci tornate con i vostri figli. Voi che avete accettato di venire in accappatoio alla proiezione de ´Il Grande Lebowski´. Voi che avete resistito fino alle prime luci dell’alba per seguire la premiazione degli Oscar.Il Cinema Italia è un presidio da salvaguardare!».

Raggiunta al telefono, Chiara Malerba, evidenzia come «l’intera città ha temuto la sua chiusura, molti di voi ci hanno chiesto in questi lunghi mesi cosa potessero fare per dare una mano nel mantenerlo aperto e attivo. Ed è giusto dare la possibilità a tutti di partecipare, così è nata la campagna Nuovo CineTeatro Italia. Vi invitiamo lunedì (4 novembre) al CinemAzzurro dalle 21 per la presentazione della campagna di crowdfunding e dei bellissimi premi pensati per voi che amate il cinema. Alcuni vi accompagneranno per tutto il 2025! A seguire, dalle 21:30, proiezione a sorpresa. Non volevamo fare una semplice raccolta fondi, ma uno scambio con il nostro pubblico», conclude Malerba.