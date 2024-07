Fermo, sospesa l’erogazione di acqua per alcune zone

A causa della crisi idrica in atto, dal 15 luglio sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in alcune zone di Fermo di notte. Ecco i dettagli

FERMO – A causa della crisi idrica in atto nel Fermano (crisi che, come riporta il Comune in una nota, non dipende solo dalle temperature ma soprattutto dallo spostamento delle falde sotterranee a seguito del sisma), la Ciip (il Consorzio idrico) segnala alcune chiusure notturne dalle 22 alle 6 di mattina dell’acqua per alcune zone di Fermo, scelte dal consorzio per motivi tecnici.

Si tratta quindi di: – San Michele (ad ovest della Statale); – Salvano; – San Martino, Caldarette, San Maurizio.

La chiusura avverrà da lunedì 15 luglio 2024, dalle ore 22 alle ore 6, appunto. L’appello del sindaco Calcinaro è quello di evitare sprechi di acqua potabile, altrimenti saranno interessate dalle limitazioni sempre più zone.

Zone di Fermo interessate dalla chiusura idrica

San Michele. Contrada San Michele – Lido di Fermo zona via Perugia, via Ancona, via Marche, via Urbino, via Macerata, via Barletta e limitrofe.

Salvano. Zona Salvano di Fermo e vie limitrofe.

San Martino. Contrada San Maurizio, Ete, Ete Caldarette.