Ascoli, la ‘On Air Band’ suonerà davanti a Mattarella

ASCOLI – Un traguardo straordinario per la ‘On Air Band’, che dopo venti anni di attività musicale, porterà la sua energia e talento in un contesto unico e prestigioso. Domani (venerdì 29 novembre), l’Auditorium della Conciliazione di Roma ospiterà una giornata che rimarrà nella storia, celebrando gli 80 anni delle Acli. In un evento di grande rilevanza nazionale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente a questa commemorazione che si preannuncia ricca di significato, e che vedrà la partecipazione musicale proprio della band ascolana.

Il gruppo

Per la prima volta, l’On Air Band, composta da un gruppo di musicisti di Ascoli, avrà l’opportunità di esibirsi davanti al presidente Mattarella, in un evento di portata nazionale che celebra la storia e l’impegno sociale delle Acli. Questa occasione unica rappresenta un traguardo fondamentale per il gruppo, che ha sempre animato il territorio ascolano con la sua musica dal vivo, diventando uno degli orgogli della scena musicale locale. La loro esibizione arricchirà l’evento ’80Storia’ in cui musica, letture, filmati e recitazioni si intrecceranno per raccontare la storia delle Acli, dalle origini fino ai suoi più recenti progetti di impegno sociale. La ‘On Air Band’ accompagnerà i quattro atti tematici dello spettacolo con una performance dal vivo che esalterà i temi trattati e conferirà nuova intensità a ogni momento del programma. Il tutto, sotto la conduzione della giornalista Serena Bortone, verrà trasmesso in diretta su Play2000, la piattaforma streaming di TV2000, per rendere il concerto accessibile a un pubblico ancora più vasto.

La giornata

Il 29 novembre non sarà solo una giornata di celebrazione storica, ma anche un potente richiamo ai valori fondamentali di democrazia, partecipazione e impegno sociale che da sempre caratterizzano le Acli. Tra gli ospiti della giornata, anche testimonianze di persone che incarnano questi ideali, come Sara Campiglio, Silvia Maraone e Claudio Cavaliere. Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare non solo un anniversario, ma anche il contributo fondamentale delle Acli alla società italiana, con un tocco speciale grazie alla presenza di una realtà musicale ascolana che, con il suo talento, porterà un pezzo di Ascoli Piceno nella capitale, sotto gli occhi del presidente Mattarella e di tutti gli spettatori.