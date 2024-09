Valmusone e Riviera, nottata difficile per il maltempo: diversi gli evacuati

VALMUSONE e RIVIERA – È stata una nottata critica (19 settembre) quella appena passata per le piogge torrenziali. Per precauzione il sindaco di Osimo Francesco Pirani ha firmato un’ordinanza di sgombero dalle case in via Montecesa, tra rione Borgo e la zona di Fonte Magna.

Quattro famiglie sono state evacuate e spostate al momento all’hotel La Fonte. La zona è interessata da un frana, poco più a monte rispetto a quella colpita da smottamenti nel luglio scorso. Strade allagate e fango sceso dai campi adiacenti: chiuse in via precauzionale stamattina via d’Ancona e via Flaminia I, le strade in uscita dalla città direzione San Biagio e Osimo Stazione, quasi totalmente allagata nell’area attraversata dalla statale 16 in corrispondenza anche dei cavalcavia che collegano Osimo alla parte commerciale di Camerano. La strada che collega località Marinuccia a Filottrano alla frazione Casenuove di Osimo, in corrispondenza della località Molino San Polo, è stata chiusa al traffico causa frana e caduta piante che ostruiscono entrambi i sensi di marcia. Tutti i Comuni della zona hanno deciso di tenere chiuse oggi le scuole, i parchi, gli impianti sportivi e i cimiteri.

Camerano

Tra Camerano e Ancona è straripato in più punti il fiume Aspio e per questo è stata chiusa tutta l’area compresa tra la Diretissima del Conero e la Sbrozzola. «Si invitano tutti i cittadini a limitare gli spostamenti in caso di forti precipitazioni ed in particolare, per gli abitanti delle zone pianeggianti del territorio comunale, di spostarsi preventivamente ai piani alti delle abitazioni», dice il sindaco Oriano Mercante.

Castelfidardo

Per evitare rischi a Castelfidardo sono stati chiusi provvisoriamente alcuni tratti viari all’altezza di via Leoncavallo, Brandoni, Bramante, Contrada Merla, Mirano Vittoria e posto il senso unico alternato in via Verdi all’incrocio con via Corvalan.

Loreto

Hanno fatto buon gioco le vasche di laminazione nella zona di Loreto. Il sindaco Moreno Pieroni ha detto: «Causa del nubifragio che ha colpito tutto il territorio, e in particolare la nostra città, riteniamo giusto e doveroso rinviare a data da destinarsi l’inaugurazione del Teatro-Bastione comunale di stasera (19 settembre), come segnale di sensibilità e vicinanza nei confronti di chi in queste ore sta vivendo disagi importanti nelle proprie case. Crediamo che un avvenimento così significativo per la cittadinanza – come la riapertura del nostro teatro – debba essere un momento di gioia e festa per tutta la collettività ed in questa situazione non ci sono le condizioni affinché sia così. Sia pur con dispiacere, abbiamo deciso di rimandare la cerimonia di inaugurazione, e il relativo concerto della Fisorchestra Marchigiana, sperando di poterla riprogrammare quanto prima. Ora la priorità è quella di ristabilire la normalità. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro – protezione civile, forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari – che sono al lavoro per agevolare la risoluzione dei problemi arrecati dal maltempo».

Riviera del Conero

Difficile la situazione per il maltempo a Marcelli di Numana per i grossi allagamenti. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale hanno aiutato dieci persone che non potevano far ritorno nelle loro case invase da oltre un metro d’acqua e senza corrente elettrica. Quelle persone hanno trovato alloggio in un hotel di Marcelli. Due anziani poi sono stati soccorsi e portati ai piani superiori della loro abitazione. Uno dei due soffre di gravi patologie cardiache. Un altro numanese non riusciva a raggiungere la propria abitazione in via Ischia ed è stato accompagnato in sicurezza e a bordo di mezzo idoneo alla propria residenza. In via Litoranea la polizia locale ha tratto in salvo un anziano sirolese che era rimasto bloccato con l’auto e non riusciva nemmeno a scendere. In tilt la pubblica illuminazione del Coppo di Sirolo perché un fulmine ha colpito un apparato Enel che non potrà essere prontamente riparato.