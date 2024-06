«Problemi di disponibilità al molo». La nave Azamara cacciata da Ancona cambia rotta

ANCONA – L’Azamara cambia rotta e scarta Ancona: la nave da crociera sarebbe dovuta arrivare nel porto dorico stamattina (21 giugno), ma un cambio di programma (imposto dall’Autorità portuale?) ha causato una modifica dell’itinerario. L’Azamara Pursuit è una delle tante crociere che avrebbero dovuto toccare il capoluogo e l’arrivo della nave, così come ti tante altre compagnie, era stato annunciato in pompa magna dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico ad inizio aprile (clicca qui).

L’equipaggio, stando a quanto è dato sapere, avrebbe informato i passeggeri con una semplice lettera in inglese (che riportiamo, in lingua originale, in calce all’articolo, ndr): «Desideriamo informarvi di un importante cambiamento nel nostro itinerario. A causa di problemi di disponibilità del molo al porto di Ancona, le autorità portuali hanno cancellato la nostra chiamata programmata. Invece, ora visiteremo il bellissimo porto di Sebenico, in Croazia, il 21 giugno, arrivando alle 8 del mattino. Per migliorare la vostra esperienza, abbiamo esteso il nostro soggiorno a Sebenico di due ore, con partenza ora prevista per le 16 del pomeriggio, anziché per le 14, come previsto originariamente ad Ancona».

«Per gli ospiti con tour prepagati – prosegue il messaggio – siete pregati di notare che riceverete un rimborso sui vostri conti di bordo entro domani 20 giugno, non oltre le 18. Il nostro team Shore Excursions ha preparato una serie di emozionanti tour per il porto di Sebenico e sarà disponibile oggi dalle 13 alle 19 per aiutarvi con qualsiasi prenotazione o richiesta».

Elena Agnelli, marchigiana di Ancona (ma di origine italo-americana), ha provato a capire le motivazioni del cambio di programma dato che a bordo della nave – come spiega lei stessa – c’è una sua amica che non vedeva l’ora di visitare Ancona e l’Italia: «Era già successo due anni fa – dice Agnelli – ma in quel caso l’equipaggio aveva reso noto il cambio di rotta con qualche mese di anticipo. Invece, in questo caso, del mancato attracco ad Ancona si è parlato solo martedì (19 giugno)».

L’originario itinerario disponibile su https://www.cruisekings.co.uk/cruise-details/azamara/azamara-pursuit/italy-intensive/depart-19-jun-2024-for-10-nights/1989790/

E ancora: «Io e la mia amica avremmo dovuto vederci proprio oggi (21 giugno), ma purtroppo dovremo aspettare ancora. L’itinerario completo, disponibile online a questo link – continua la donna – prevedeva Venezia, Ravenna, Ancona, Kotor, Taranto, Taormina e via dicendo. Da quanto ho capito, il molo 13 è ancora interessato da alcuni lavori e le navi dovrebbero attraccare al molo 15. Solo che, da quanto mi è stato detto, oggi arriva anche la MSC e non ci sarebbe posto per due navi di quelle dimensioni in un unico molo. Il bello è che il molo 13 avrebbe dovuto essere terminato a maggio».

Quindi, l’auspicio che arriva dal cuore di Elena, che ormai si è rassegnata a non accogliere la propria amica, ancora a bordo della nave: «Spero davvero che Ancona possa rinascere, perché questa città lo merita», conclude.

IL TESTO IN INGLESE

«We wish to inform you of an important change on our itinerary. Due to pier availability issues at the port of Ancona, the port authorities have cancelled our scheduled call. Instead, we will now be visiting the beautiful port of Sibenik, Croatia, on June 21, arriving at 8 am. To enhance your experience, we have extended our stay in Sibenik by tow hours with departure now set for 4 PM instead of the originally planned 2 PM in Ancona. For guests with prepaid tours, please note that you will receive a refund on your onboard accounts by tomorrow, June 20, no later than 6 PM. Our Shore Excursions team has prepared an array of exciting tours for the port of Sibenik and will be available today from 1 PM to 7 PM to assist you with any booking or inquires. Azamara Pursuit Guesst Relations».