Pallavolo, la The Begin Ancona è in serie A3

ANCONA – Ai dorici bastavano due set per far partire la festa e l’obiettivo è stato raggiunto: la The Begin Ancona è in serie A3. Le Marche del volley hanno una rappresentante anche in questa categoria dopo le promozioni in A2 sia della Banca Macerata che della Smartsystem Fano.

Artefice del successo coach Dore Della Lunga «La posta in palio era altissima, è normale che non venga fuori la migliore pallavolo, ma è giusto così – il commento di coach Dore Della Lunga -. Il match di oggi segna un passo storico per il nostro piccolo mondo della serie B, tutti si ricorderanno di questi ragazzi negli anni a venire, che sono stati straordinari considerando la pressione, il peso e le aspettative con i quali sono scesi in campo dalla prima gara ufficiale. Il loro cammino sarebbe stato comunque clamoroso, a prescindere dal risultato odierno. Non può un set far la differenza fra essere eroi o “coglioni”, lasciatemi passare il termine, ci tengo a sottolinearlo. La mia squadra è stata incredibile, è riuscita a compiere l’ultimo grandioso passo e merita tutto ciò. Oggi, tutti si sono accorti di questo capolavoro sportivo».

«Quando abbiamo iniziato questo progetto – le parole del presidente della The Begin Volley, Guido Guidi -, mi ricordo di aver detto questa frase: “Noi non siamo di serie B, noi siamo in serie B. E arriveremo in A”. Ecco, oggi lo abbiamo fatto. Siamo molto orgogliosi, abbiamo lavorato con costanza e umiltà e quando la squadra è unita e crede in un obiettivo, i risultati arrivano. Grazie ai ragazzi, a Dore Della Lunga, ai tecnici e tutti coloro che ci hanno creduto».

In serata sono arrivati anche i complimenti del Sindaco di Ancona Daniele Silvetti: “Oggi una bella notizia grazie alla “The Begin Volley!! ANCONA mancava dalla serie A volley Maschile da 20 anni, erano gli anni della Sira al Palaveneto!!

Grazie di cuore al Presidente Guido Guidi, all’allenatore Dora Della Lunga ed allo staff tutto!”, ha scritto il sindaco anche via social