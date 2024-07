Osimo, tragedia in casa: muore Luca Zenobi

Il giovane osimano è morto a causa di un malore in casa. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia in queste ore

OSIMO – Osimo è in lutto per la scomparsa di Luca Zenobi, 37 anni. Un malore l’avrebbe strappato alla vita ieri sera (21 luglio). Si trovava a casa sua quando non si è sentito bene. Si sarebbe accasciato a terra all’improvviso. Con lui c’era la mamma che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto hanno provato a salvarlo ma non c’è stato nulla da fare. Il medico ha constatato la morte naturale. Il giovane viveva in località Casenuove dove era conosciuto e benvoluto da tutti. Sempre felice e sorridente, i primi di luglio aveva partecipato alla festa della frazione. Negli ultimi tempi lavorava come guardia giurata.

Addoloratissima la madre Fortunata e le sorelle Roberta e Carla. Luca aveva subito pochi anni fa la perdita del padre. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria delle onoranze Re in via dei Tigli a Padiglione e sarà aperta oggi pomeriggio alle 16.30 (22 luglio). Il funerale è stato fissato per domani (23) alle 16.30 nella chiesa parrocchiale di Casenuove. Poi la salma proseguirà per la cremazione. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia in questo momento di grande lutto.